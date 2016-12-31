SON DAKİKAMİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - CANLI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor

Kamu ve özel sektör çalışanlarından 45 yaş altı herkese BES zorunlu hale geliyor. Ancak çalışan cayma hakkını da kullanabiliyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla yurtiçi tasarruf oranının artırılması ve çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de korunması için emekliliğe yönelik olarak tasarruf etmeye özendirilmesi amaçlanıyor.

Otomatik BES uygulamasını getiren yürürlük 1 Ocak 2017'de başlayacak.

Söz konusu yasa işyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi ve ilgili kişilere belirli şartlar çerçevesinde plandan çıkma imkanı verilmesi esasına dayanıyor.

Türk vatandaşı veya 29/5/2009 tarihli 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi kapsamında olup, 45 yaşını doldurmamış olanlardan 31 Mayıs 2016 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının a ve c bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil ediliyor.

 

278
Noel Baba'yı sünnet edip bıçakladılarNoel Baba'yı sünnet edip bıçakladılar
Beştepe'de büyük hainlikBeştepe'de büyük hainlik
Maltepe'de korkutan patlamaMaltepe'de korkutan patlama
Borajet'in yeni patronu o olduBorajet'in yeni patronu o oldu
AVM'nin led ekranında +18'lik film şokuAVM'nin led ekranında +18'lik film şoku
Bağdadi öldürüldü mü? Pentagon'dan açıklama...Bağdadi öldürüldü mü? Pentagon'dan açıklama...
Enerji Bakanlığı'nda siber saldırı beklentisiEnerji Bakanlığı'nda siber saldırı beklentisi
Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haberDiriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS