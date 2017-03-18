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BİTLİS'TEN ACI HABER: 1 ŞEHİT, 2 YARALI...

Bitlis'ten acı haber: 1 şehit, 2 yaralı...

Bitlis'te gece polislerin içinde bulunduğu hafif ticari aracın kar küreme aracıyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 polis memuru hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 polis memuru da yaralandı.

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Kaza, Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Gece saatlerinde polis memurlarının içinde bulunduğu kendilerine ait hafif ticari araç, kardan dolayı kayganlaşan Bitlis-Tatvan karayolunda, belediyeye ait kar küreme aracıyla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan polis memurları Feyzullah Köse, İlhami Güzel ile Oğuzhan Bozkurt, ambulanslarda Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Köse, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Güzel ise Van'a sevk edildi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden 26 yaşındaki polis memuru Feyzullah Köse için Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Yoğun kar yağışı altında yapılan törene Bitlis Vali Yardımcıları Kamil Güzel ve Murat Kütük ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, kurum amirleri, polis memurları, korucular ve vatandaşlar katıldı. Feyzullah Köse'nin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşan Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ölümün acı olduğunu ancak genç ölümlerin daha acı ve iç yakıcı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Acımız ve üzüntümüz büyük. Allah tekrarını göstermesin. Allah'ım bu acıları tekrar bizlere yaşatmasın. Bütün silah arkadaşlarımız gibi Feyzullah kardeşimizde buraya halkımızın canını, malını, namusunu korumak ve devletin bekasını sağlamak için gelmişti. Vazife yapıyordu. Malumunuz bugün 18 Mart. Çanakkale Şehitlerimizi Anma Haftası. İnşallah Rabbim onu da şehitler kervanına katar, mekanı cennet olur. Kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun."

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, cenaze namazını kıldırarak dua etmesinin ardından Köse'nin cenazesi memleketi Malatya'nın Battalgazi ilçesine uğurlandı.

DHA
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