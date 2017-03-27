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BU CAMİDE 4 AYDIR EZAN OKUNMUYOR. ÇÜNKÜ...

Bu camide 4 aydır ezan okunmuyor. Çünkü...

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Karaot mahallesinde bulunan tek caminin imamı, zeytin ağacından düşerek ağır yaralandı. İmamın yerine kimse gönderilmedi.

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Torbalı ilçesine bağlı Karaot Mahallesindeki camide görevli imam Şaban Özlük, zeytin ağacından talihsiz bir şekilde düşerek ağır yaralandı. İmamın düşmesiyle omuriliğinde zedelenme meydana gelirken, imam ezan okuyamaz duruma geldi. Mahallede yaklaşık 4 aydır ezan okunmazken, talihsiz olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen hiçbir yetkili görevlendirilmedi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise konuyu Torbalı İlçe Müftülüğüne bildirdi ancak herhangi bir sonuç alınmadı. Namazlarını camide kılamayan köylülerse, Cuma günleri yakın mahallelere gitmek zorunda kaldı.

"ONLARCA KİŞİ MAĞDUR"

Vatandaşlar, 14 yıllık imam yerine geçici bir görevlinin atanmasını istediklerini ifade ederek, cemaat arasında yer alan Cevdet Önder ise şöyle konuştu:

"Yıl olmuş 2017 halen çağ dışı sorunları çözemiyoruz. 4 aydır ezan sesi duyamadık. Köyümüzdeki vatandaşlar her defasında şikayetini bildiriyor fakat dönüp bakan yok. Bizim bir şey öğretmemize gerek yok. Buradaki sorunu bir an önce çözmesi gerek. Onlarca kişi mağdur” şeklinde konuştu.

İHA
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