Çanakkale'yi deprem vurdu !

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün sabah meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem ve ardından devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle yaralanan 8 kişiden 5'inin taburcu edildiği, hafif yaralı 3 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal edip çalışmalara başladıkları belirtildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy başta olmak üzere 14 yerleşim biriminde 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut ve 31 ağır hasarlı ahır ve deponun tespit edildiği ifade edildi. Bölgede meydana gelen depremlerde can kaybının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 5'i taburcu edilmiş, üçünün tedavisine devam edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde görev icra etmektedir. İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 320 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak ve 50 aile mutfak seti gelmiş ve dağıtımı yapılmaktadır. AFAD Başkanlığından 200 yaşam konteyneri talep edilmiş olup, bugün itibarıyla Yukarıköy çadırkent alanına teslim edilmesi planlanmaktadır.

UEDAŞ 11 teknisyen, 3 sepetli araç ve 1 vinç ile çadırkent alanına 10 elektrik direği kurmuştur. Kızılay tarafından, 16 personelle vatandaşlarımızın tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanmaktadır. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araç 67 personelle hizmet verilmekte ve tüm çalışmalar koordine edilmektedir."