Cem Yılmaz hakkında inanılmaz iddia

Sigaraya karşı açtığı savaşla tanınan Kural'ı, Cem Yılmaz'ın aynı zamanda yapımcılığını yaptığı “Deli Aşk” filmindeki sigaralı sahne harekete geçirdi. Kural, yaptığı suç duyurusunda “Filmde resmen sigara reklamı yapılıyor. Filmde uzun bir sigaralıkta sigara törenle yakılmaktadır. Aynı zamanda filmde alkole yönlendirme vardır. Cem Yılmaz dertlerden ve hastalıklardan kurtulmanın tek çaresi olarak alkolü önermekte ve kendisi de alkol almaktadır” dedi. Kural, Cem Yılmaz'ın, “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunu” ile Kabahatler Kanununun 39’uncu maddesini ihlal etmekten cezalandırılmasını istedi.

“TÜTÜN ŞİRKETLERİ YILMAZ'I GİZLİ SPONSOR OLARAK KULLANIYOR”

İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunu savcılığa veren Kural, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Kural ifadesinde, gençlerin sigaraya başlama sebebinin özenti ve merak olduğunun araştırmalarla saptandığını belirterek şunları söyledi: “Özentinin oluşmasında toplumun önde gelen kişilerden olan Cem Yılmaz'ın aynı zamanda yapımcı olduğu ‘Deli Aşk' isimli filmde oyunculuğu sırasında ağzında sigara ile sahnede yer almasıdır. Ben Cem Yılmaz'ın tütün şirketleri tarafından gizli sponsor olarak kullanıldığını düşünüyorum. Zira tütün şirketleri toplum nezdinde üne sahip kişileri bu amaçla kullanmaktadırlar. Bu sebeple gençleri ve çocukları sigara ve diğer bağımlılıklara özendirici eylemlerde bulunan Cem Yılmaz'dan şikâyetçiyim.”