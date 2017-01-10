CHP'li vekil HDP sıralarında

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı. Meclis'te görüşmeler sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP'li milletvekillerine ait sıralarda yer alması dikkatleri çekti.

O anları görüntüleyen AK Parti Kütahya Milletvekili, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmelerine başlandı. CHP ve HDP ittifak içinde hareket ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu HDP'li vekillerle."