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CHP'Lİ VEKİL HDP SIRALARINDA

CHP'li vekil HDP sıralarında

Meclis'te anayasa teklifi görüşmelerinde CHP'li Aykut Erdoğdu'nun HDP sıralarına oturması dikkat çekti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler başladı. Meclis'te görüşmeler sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun HDP'li milletvekillerine ait sıralarda yer alması dikkatleri çekti.

O anları görüntüleyen AK Parti Kütahya Milletvekili, aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"TBMM'de Anayasa değişikliği görüşmelerine başlandı. CHP ve HDP ittifak içinde hareket ediyor. CHP'li Aykut Erdoğdu HDP'li vekillerle."

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