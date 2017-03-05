''Dağbaşı'' kahramanları unutulmadı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Dağbaşı Tepe'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla göğüs göğse çarpışarak büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için 2172 rakımlı tepede anıt yaptırıldı.

30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'yla Irak'ın kuzeyine yaklaşık 5,5 kilometre mesafedeki Dağbaşı Tepe'de Mehmetçik destan yazdı. Terör örgütü için stratejik bir öneme sahip olan ve teröristlerin geçiş güzergahını büyük oranda kontrol altında tutabilen 2172 rakımlı Dağbaşı Tepe'yi kuşatan Mehmetçik, teröristlerle göğüs göğse çarpıştı. Kahramanlık destanının yazıldığı Dağbaşı Tepe kısa sürede bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenirken, 8 Mehmetçik ise şehit oldu.

Kahramanlar için anıt yapıldı

Göğüs göğse çarpışarak vatan için canlarını feda eden kahramanların isminin tek tek yazıldığı bir anıt yaptırıldı. Son Mehmetçik'in şehit düştüğü ve çatışma izlerinin hala ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu noktada yaptırılan anıtın başında ise bir asker sürekli nöbet tutuyor. Büyük bir kahramanlık destanı yazan şehitler için 2172 rakımlı Irak hududunda yaptırılan anıtla şehitlerin anısına sahip çıkılıyor.

Dağbaşı Tepe şimdiye kadar 9 şehit verdi

Mehmetçik'in kahramanlığını anlatan Dağbaşı Tepe Üs Bölgesi Komutanı, "Tepenin bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmesi, göğüs göğse çatışmalara sahne olmuştur. 8 kahraman silah arkadaşımız şehit düşmüştür. Şu an bulunduğumuz Bayrak Tepe'de, göğüs göğse yaşanan çatışmanın izleri kayaların üzerinde gözükmektedir. 1 Ekim 2016 tarihinde üs bölgemiz içerisine isabet eden bir havan sonucunda ise bir silah arkadaşımızı şehit verdik. Piyade Er Gökhan Ayder kardeşimizin kanı yerde kalmadı. Bu olaydan sonra başlatılan operasyon neticesinde birçok bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken, üs bölgemizi hedef alan bütün havanlar ise imha edildi" diye konuştu.