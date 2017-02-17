SON DAKİKAÖĞRENCİ YURDUNDA FACİA: ÇATI ÇÖKTÜ !
  • 60 bin kişiye kamuda iş müjdesi !
  • TSK'dan 3 şehit için ses kaydı
  • Şoke eden görüntü ! Kadın kılığında yakalandı
  • Bakan Bozdağ resti çekti: Görevden ayrılırım
  • Erdoğan talimat verdi ! Tek çatı altında toplanacak
YEREL HABERLER
Van \ Gürpınar
Diğer İllerSitene Ekle

DBP'Lİ BELEDİYEDE BÜYÜK VURGUN

DBP'li belediyede büyük vurgun

Van'ın Gürpınar İlçesi Belediye Başkanlığı'nda 1,5 yılda 787 bin TL'nin Mali Hizmet Müdür Vekili tarafından kendi hesabına aktarıldığı ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Van'da görevden alınan DBP'li Gürpınar Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Doğramacı'nın yaptığı incelemede, Mali Hizmetler Müdür Vekili S.B'nin 1,5 yıl içerisinde belediye hesabından kendi banka hesabına 787 bin lira aktardığı ortaya çıktı !

 İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Gürpınar Belediyesindeki incelemede, Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görev yapan S.B'nin 787 bin 859 liralık vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Van'da görevden alınan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Zeki Yıldız'ın yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, belediyenin son 3 yıllık hesaplarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede Mali Hizmetler Müdür Vekili S.B'nin 1,5 yıl içerisinde belediye hesabından kendi banka hesabına 787 bin 859 lira aktardığı belirlendi.

Vurgunun ortaya çıkmasıyla kayıplara karışan, aynı zamanda Hollanda vatandaşı olan S.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

 "Suç duyurusunda bulunduk, yakalama kararı istedik"

Belediye Başkan Vekili Doğramacı, AA muhabirine, yaptıkları denetimde, dönemin belediye başkanından belediye hesabının internet bankacılığı için yetki alan S.B'nin birtakım usulsüz işlemler yaptığını belirlediklerini söyledi.

Bütün hesapları yeniden gözden geçirdiklerini kaydeden Doğramacı, "S.B, belediyenin hesabından kendi hesabına defaatle 1,5 yıla yakın bir sürede 787 bin 859 lira parayı aktardığını gördük. Bunu görünce savcılığa anında suç duyurusunda bulunduk. Hakkında yakalama kararı istedik." dedi.

 "Bu para haksız yere nereye gitmişse hepsini çıkartıp, getireceğiz"

Doğramacı, belediye hesaplarının detaylı incelenmesi için hem bakanlıktan mali denetim talep ettiğini hem de İlçe Mal Müdürünün vekaleten Mali Hizmetler Müdürü olarak görevlendirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"İlimiz büyükşehir olduktan sonra bugüne kadar gelen gelirimizle yapılanları tespit edip kontrol ediyoruz. Yanlış bir yere bir şeyler gitmişse bunların hesabı da sorulacaktır. Devletimiz bunu sormakta kesinlikle aciz değildir. Bu böyle bilinsin. Gelirimizin ne olduğunu biliyoruz ama giderimizin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Gürpınarlılar şunu iyi bilsin ki her bir kuruşları bize emanet. Biz bu emaneti hakkıyla zamanı geldiğinde gelen kişiye teslim etmek için çalışacağız. Her kuruşlarının peşinde olduğumuzu da bilsinler. Bu para haksız yere nereye gitmişse hepsini çıkartıp getireceğiz ve bunun hesabını soracağız."

 "Plan dahilinde yatırımlara devam edeceğiz"

Belediye olarak bir planlama aşamasında olduklarını aktaran Doğramacı, personel maaşlarını ödemede sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

"Denetimlerimiz biter bitmez borçlarımızı ödeyip yatırım yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte bir plan dahilinde yatırımlara devam edeceğiz" diyen Doğramacı, "Buraya geldiğimde ilk o tabloyu gördüğümde Gürpınarlılar adına çok üzüldüm çünkü her kuruşu Gürpınar'ın, bu milletin parası. Keşke böyle şeyler olmasa. Keşke herkes hizmetini yapıp hizmeti ile anılsa ama ne yaparsanız onunla anılacaksınız. İyi işler yapıp anılmak varken, böyle şeylerle anılmak hoş bir şey değil." ifadesini kullandı.

AA
179
-
Rezaleti oradan geçenler görüntülediRezaleti oradan geçenler görüntüledi
Jirki Aşireti oyunun rengini belli ettiJirki Aşireti oyunun rengini belli etti
Scarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklamasıScarlett Johansson’dan tek eşlilik açıklaması
Ünlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldıÜnlü oyuncu mahkeme kararını duyunca yere yığıldı
İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklamaİran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama
Kandilli'den deprem açıklamasıKandilli'den deprem açıklaması
Türkiye'nin yeni yerli silahı sosyal medyadaTürkiye'nin yeni yerli silahı sosyal medyada
Darende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındıDarende Kaymakamı Ali Türk gözaltına alındı
Silah ticaretinden tecavüz çıktıSilah ticaretinden tecavüz çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS