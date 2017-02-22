Dolandırıcı, dolandırıcıyı bile dolandırmış !

Adana Polisi'nin 2 ay süren teknik takip sonrasında, 15 ilde 100 adrese gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan tele dolandırıcıların, avukatları ve birbirlerini bile dolandırdıkları ortaya çıktı.

Kurbanlarına güncel konuları kullanarak yaklaşan şebeke üyelerinin son aylarda, dolandırdıkları kişilere, "FETÖ/PDY" üzerinden ulaştıkları belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlara gönderdiği uyarı mesajlarının benzerini yapan dolandırıcılar, birbirlerine SMS gönderip "sizi arayıp, polis veya savcı olarak tanıtanlara inanın, para altın ve birikimlerimizi teslim edin" yazdıkları belirlendi.

Anayasa Profesörleri, sanatçı ve politikacıların da aralarında bulunduğu binlerce insanın milyonlarca lirasını telefonla konuşarak alan şebekeleri çökertmek için harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan teknik ve fiziki takip izni aldı. Yaklaşık 2 ay boyunca dolandırıcıların her adımını takip eden polis, farklı illerde 29 kişinin yakalanmasını sağladı. Banka hesapları bloke ettirilerek yaklaşık 2 milyon liranın da dolandırıcılara ulaşması önlendi.

GÜNCEL KONULAR VE VATANDAŞLARIN KORKULARINI KULLANDILAR

Teknik takibi tamamlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat sabahı Adana merkezli 15 ilde 100 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, dolandırıcılık şebekesinin 46 elemanı gözaltına alınarak Adana'ya getirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularına başlayan polis, geçmiş yıllarda kurbanlarını "PKK terör örgütü soruşturmasında adınız geçiyor" diye korkutan dolandırıcıların, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ise "FETÖ/PDY" adını kullandıklarını tespit etti.

AVUKATLARI VE BİRBİRLERİNİ DE DOLANDIRMIŞLAR

Telefonla dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertmek için oluşturulan özel ekip, günler süren çalışmasında ilginç ayrıntılara ulaştı. Her görüşmeden sonra kullandıkları sim kartları ve cep telefonlarını değiştiren dolandırıcılardan Şanlıurfalı C.Y., yine polisin takibinde olan Adana'daki başka bir şebeke elemanını telefonla aradı. Kendisini polis olarak tanıtan C.Y. Adana'daki kurbanını dolandırmak istedi. Hedefindeki dolandırıcıyı suç üstü yakalamak isteyen polis, PTT şubesine para yatırmaya gelen kurbana son anda engel oldu. Manisa Barosu'na kayıtlı olan ve Salihli ilçesinde hukuk bürosu bulunan bir avukat da dolandırıcıların kurbanı olmaktan kurtulamadı.

EVİNİ KALE GİBİ YAPMIŞ Operasyonda gözaltına alınan dolandırıcılık şebekesi liderlerinden Ahmet E.'nin evini kale gibi koruma altına aldığı polisin dikkatini çekti. Zanlının 2 metre duvar, 1.5 metrede demir parmaklıkla çevrili evinin dört bir yanının güvenlik kameraları ile izlediği anlaşıldı. Evde arama yapan polis, yüklü miktarda para, çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirdi. Kamera kayıtlarının tutulduğu harddiske el koyan polis, Ahmet E.'yi sorguya aldı.

'BU İŞLERE HALA İNANAN VAR MI YA?'

Dolandırıcıların vatandaşlara şaka yaptıkları, yakalanmamak için birbirlerine "Aşkım" diye hitap ettikleri belirlendi. Dolandırıcıların, kandırmaya çalıştıkları mağdur vatandaşlar ve kendi aralarında yaptıkları telefon konuşmalarına yansıyan birbirinden ilginç diyaloglardan bazıları şöyle:

Dolandırıcı-Sahte polis: Aloo

Vatandaş: Aloo, buyrun

Dolandırıcı-Sahte polis: Asayiş Büro Amirliğinden Başkomiser Mehmet Yazıcıoğlu, nasılsınız.

Vatandaş: Teşekkür ederim.

Dolandırıcı-Sahte polis: Bu hattı kaç yıldır kullanıyorsunuz

Vatandaş: Siz bırakın bu işleri de dürüst olun, dolandırıcı mısınız? Beni kandıramazsınız.

Dolandırıcı-Sahte polis: Evet dolandırıcıyım

Vatandaş: Bu işe hala inanan var mı?

Dolandırıcı-Sahte polis: Var tabi, olmaz mı. O kadar çok avanak var ki bu ülkede

Vatandaş: Tamam o zaman sana kolay gelsin, beni dolandıramazsınız

Dolandırıcı-Sahte polis: Sağol, sana da kolay gelsin

'BANKA YANMIŞ, GİDİN PARANIZI KURTARIN'

Dolandırıcı-Sahte polis: İyi günler

Vatandaş: İyi günler

Dolandırıcı-Sahte polis: Orası ev mi iş yeri mi hanımefendi?

Vatandaş: Hayır

Dolandırıcı-Sahte polis: Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünden arıyorum

Vatandaş: Buyrun

Dolandırıcı-Sahte polis: Bankada paranız var mı?

Vatandaş: Yok, size ne, niye sordunuz? Dolandırıcılar sizi...

Dolandırıcı-Sahte polis: Banka yanmış, gidin paranızı kurtarın diye aradım

Vatandaş: Kapat kardeşim.

'YA BIRAKIN BU İŞLERİ'

Dolandırıcı-Sahte polis: TC kimlik numaranızı okuyacağım, kimliğiniz yanınızda mı, yanlışlık olmasın.

Vatandaş: Yanımda değil, ne için arıyorsunuz

Dolandırıcı-Sahte polis: TC'nizi ezbere bilmeniz gerekir. Ehliyetiniz yanınızda mı?

Vatandaş: Siz bana söyleyin, ne için arıyorsunuz?

Dolandırıcı-Sahte polis: Geçen hafta Türk Telekom Genel Müdürü, Fethullah Gülen'den gözaltına alındı ve bunun ev aramasında size ait kimlik bilgileri çıktı.

Vatandaş: Ya bırakın bu işleri, offf tamam hadi iyi günler.

'BANA AŞKIM DEDİ'

Dolandırıcı 1: Bizim öbür turşu o tarafta

Dolandırıcı 2: Öbür turşu da şu anda, yani ben onu da onu

Dolandırıcı 1: He turşu

Dolandırıcı 2: He

Dolandırıcı 1: Sen gördün mü, şey ediyo mu hallediyo mu

Dolandırıcı 2: He he ben karşısındayım aha yav

Dolandırıcı 1: Hallediyo la bana mal mal konuşuyo aşkım maşkım diyor

Dolandırıcı 2: Ha ha ha

Dolandırıcı 1: Olum ne diyon dedim lan sen saçmalıyon dedim lan

Dolandırıcı 2: Tamam aldı aldı çıktı hadi görüşürüz