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DONAN PORSUK ÇAYI'NDA OYUN ÖLÜM GETİRDİ

Donan Porsuk Çayı'nda oyun ölüm getirdi

Eskişehir'de donan Porsuk Çayı'nda bisiklete binen 13 yaşındaki 2 çocuk, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.

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Gündoğdu Mahallesi'ndeki Kent Park'tan bir kolu geçen Porsuk Çayı'nın donan kısmında bisiklete binen 13 yaşındaki iki arkadaş Batuhan Gürdoğan ve Alican Türk, suyun karşı yakasına geçmeye çalışırken buz kütlesi kırıldı.

Bisikletleriyle suya düşen 2 çocuğu gören çevredekiler, durumu polise ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKUT, DAK, itfaiye ve sağlık ekipleri, çocukları sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bir süre buzun altında kalan çocukları kıyıya çıkardı. Boğuldukları belirlenen 2 çocuğun cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

AA
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