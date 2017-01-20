Erdoğan'ın tepki gösterdiği kaymakam bakın kim çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün külliyedeki 35. Muhtarlar toplantısında '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddia edilen bir kaymakama sert sözlerle yüklenmişti. Erdoğan'ın, 'Sen kendini ne sanıyorsun, haddini bil' diye seslendiği kaymakamın kim olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü muhtarlar toplantısında, bir gazinin işlemlerini ağırdan aldığı ileri sürülen kaymakamı isim vermeden sert sözlerle eleştirmiş “Haddini bil kaymakam. Yoksa gereği yapılır” demişti. Canlı yayında fırçalanan o ismin İstanbul Bahçelievler Kaymakamı olduğu Mehmet Ali Özyiğitolduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın kaymakama kızmasına neden olan şikayeti ise 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk’ün yaptığı öğrenildi. Kaymakam Özyiğit’i evraklarıyla ilgilenmemekle suçlayan Bolattürk 15 Temmuz Gazisi yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarla olan oturumunda kaymakam beye kızdığını ve gereğinin yapılacağını duyurduğunu aktaran 15 Temmuz Gazisi, “Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım. Daha sonra İçişleri Bakanımızı Süleyman Soylu beni arayarak durum hakkında bilgi vermemi istedi. Bende sayın bakanımıza gerekli bilgileri verdim. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Gereğinin yapılacağını sayın cumhurbaşkanımızın da konuyu takip ettiğini iletti. Bu hususta sayın reisi Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

'CANIMIZI VERMEYE ÇIKTIK'

Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir çıkış bekleyip beklenmediği sorulan 15 Temmuz Gazisi, “Sayın Cumhurbaşkanım gazilere önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın seslenmesiyle biz ölüme çıktık. Düşünmeden canımızı vermeye çıktık. Şuan yine dese yine canımızı vermeye çıkarız. Allah razı olsun devletimizden” dedi. 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki kabulünde verdiği kalemi de bir nişan gibi yanından ayırmadığını sözlerine ekledi.

KAYMAKAM MEHMET ALİ ÖZYİĞİT KİMDİR?

İşte Erdoğan’ın kızdığı kaymakamın özgeçmişi… 26.11.1967’de Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Halkapınar’ın Osmanköseli köyünde, Ortaokulu Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda okudu. 1984 yılında Seydişehir Endüstri Meslek Lisesinden (Elektrik Bölümü) mezun oldu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kaymakam Adaylığına Gümüşhane merkezde başladı. Teftiş ve Refakat stajını bitirdikten sonra 1 yıl dil öğrenme ve idari yapıyı incelemek üzere İngiltere Exeter’de kaldı. Kırklareli-Demirköy, Denizli-Honaz Kaymakam Vekilliği yaptı. 1993 yılında Eskişehir-Beylikova’da asil Kaymakam olarak göreve başladıktan sonra 1994-1996 yılları arasında Şırnak-Silopi Kaymakamlığı, 1996-2000 yılları arasında Bayburt Vali Yardımcılığı, 2000-2005 yılları arasında Denizli-Acıpayam Kaymakamlığı, 2005-2008 yılları arasında Bilecik Bozüyük Kaymakamlığı, 2008-2013 yılları arasında da Antalya Kepez Kaymakamlığı yaptı. 02.09.2013 tarihinden itibaren Bahçelievler Kaymakamlığı görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Özyiğit evli ve 5 çocuk babasıdır.