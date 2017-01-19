Esad'dan şaşırtan açıklama

Esad'ın bugün son dakika olarak geçen sözleri şaşkınlık yarattı. Halep'te yarattığı yıkımdan sonra Esad anlaşmaya inandığını söyledi.

Esad'tan Astana görüşmeleri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Japon medyasına konuşan Esad, görüşmelere hangi tarafların katılacağının netleşmediğini ve bu sebeple siyasi bir diyaloğa girilmesinin kesin olmadığını söyledi. Ayrıca, "Astana'da terörist gruplarla ateşkesi görüşüp bir mutabakat anlaşmasına ulaşılacağına inanıyoruz" dedi.

TRUMP'A MESAJ

Esad ABD ile ilgili olarak; "Gelecek ABD yönetiminin terörle mücadelede gerçek bir ittifak kurmakta samimi olmasını umuyoruz. Trump'ın söylemlerinin güzel tarafı, terörle mücadeleyi öncelikli kabul etmesi." diye konuştu

ABD DAVETLİ DEĞİL

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın girişimiyle düzenlenecek görüşmelerde Esad rejimi ve silahlı muhaliflerin bir araya gelmesi planlanıyor. ABD'nin de davet edildiği görüşmelerde Türkiye muhalifler adına, Rusya ise rejim için garantör rolü üstlenecek.

GÖRÜŞMELER NEDEN ASTANA'DA?

Ocak ayı sonunda Astana'da yapılması planlanan ve merakla beklenen müzakerelere Suriye resmi makamları, Suriye muhalefetinin temsilcileri, Rusya, Türkiye, İran, Suudi Arabistan ve Katar delegeleri katılacaklarını bildirdi. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler ise Astana platformunu desteklediklerini dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - iki ülke görüşmelerin garantörleri- Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile yapmış olukları telefon görüşmesinde müzakerelerin Kazakistan topraklarında gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Kazakistan lideri de, barış için gerekli platformu sunmaya ve bu tür görüşmeler için uygun koşulları sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Neden Astana sorusunun cevabına gelince, öncelikle Kazakistan'ın tarafsız ve barış yanlısı tutumunun öne çıktığını belirtmek gerekir. Kazakistan, uluslararası çatışmalarda taraf olmayı değil, arabulucu olmayı tercih eden ve bugüne kadar Suriye meselesi dahil, dünyanın birçok ülkesinin yaşadığı çatışmalara angaje olmayan, tarafsız kimliği ile biliniyor. Bu sebeple Astana, barış görüşmelerinde bir tesadüf değil. Astana bugüne kadar üstlendiği birçok arabuluculuk misyonunu başarıyla yerine getirdi.



Geçmişten örnek vermek gerekirse, Nursultan Nazarbayev'in mimarı olduğu Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) çerçevesinde yapılan zirvelerde Pakistan ve Hindistan arasındaki yüksek tansiyon düşürülmüş taraflar AİGK sayesinde aynı masaya oturmuştu. Diğer taraftan her yıl Astana'da dünyadaki bütün dinlerin temsilcileri bir araya gelerek uluslararası sorunlara çözüm arar. Bu yıl, Astana'da gerçekleşen 'Dinler Buluşması'nda terör ve aşırıcılıkla mücadele konusu ele alındı; terörizmden mustarip olmayan ülkenin yok sayılacak kadar az olduğu dünyamızda bu soruna kayda değer çözüm önerileri Astana'dan geldi. Kazakistan, İran nükleer krizinin çözümünde de arabulucu taraflardan biri oldu.