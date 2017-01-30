ESRA ERSOY: ''YEŞİM SALKIM’IN SEVGİLİSİ BANA TECAVÜZ ETTİ''

Esra Ersoy: ''Yeşim Salkım’ın sevgilisi bana tecavüz etti''

Ünlüler dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım’ın sevgilisi Murat Karabova’nın kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek karakola şikâyette bulundu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy ile önceki gece Etiler'de bulunan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne giderek iş adamı Murat Karabova’nın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü ve şikayetçi oldu.

Esra Ersoy'un şikâyetçi olduğu saatlerde Murat Karabova ise Günay Restaurant’ta sevgilisi Yeşim Salkım ile Hülya Avşar'ı dinliyordu.

Yaklaşık beş saat şubede ifade veren Esra Ersoy, hastaneye rapor almaya gitmek için karakoldan ayrıldığı sırada şikâyeti hakkında açıklama yaptı.

Ersoy, “Her şeyi ifademde anlattım. Ve o Murat Karabova'nın cezasını çekmesini istiyorum. Kimse benim rızam olmadan benimle zorla ilişkiye giremez. Yeni tanışmıştık ve bana ‘Yeşim Salkım'dan ayrıldım, bitti’ demişti. İki gece önce otelde bu olayı yaşadım. Psikolojik olarak olayın etkisini üzerimden atamadığım için gelip şikayetçi oldum” dedi.

Sözcü
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