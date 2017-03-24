Evlilik programları vatandaşı 'şair' yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınan bilgiye göre, evlilik programları nedeniyle RTÜK'e son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası, elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ile argo sözcükler kullanılması gibi nedenlerle binlerce şikayet geldi.

Gelen şikayetlere ilişkin RTÜK tarafından hazırlanan rapora göre, RTÜK İletişim Merkezine Ocak 2016 ile 2017 Mart ayına kadar 131 bin 290 kişinin bildirimi ulaştı.

Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur" 55 bin 633 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Star TV'deki "Zuhal Topal'la" programı 29 bin 522, ATV'deki "Esra Erol'da" 23 bin 238, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 22 bin 142 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 694 şikayet bildirimi aldı.

Bildirimlerin 89 bin 890'ı, genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkelerine aykırılığa, 34 bin 542'si çocuk ile gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesine ilişkin oldu. Vatandaşların 59 bin 695'i programlara müeyyide ve yaptırım uygulanmasını istedi.

Şiirli şikayet

Raporda, vatandaşların şikayetlerinden de örneklere yer verildi. Şikayetler arasında BİMER aracılığıyla RTÜK'e ulaştırılan "RTÜK kayda alın şikayetimi" isimli şiir dikkati çekti. Şiirin bazı dizileri şöyle:

"Yemeğe gitmeler çaya çıkmalar, önceden hoşlanıp sonra bıkmalar/Elektrik aldım almadım derler, baksan birbirini ekranda yerler/Acele el atın son bulsun şerler, RTÜK kayda alın şikayetimi/Gözden yaşlarını döken dökene, hediye sunup diz çöken çökene/Ahlak temel taşın söken sökene, RTÜK kayda alın şikayetimi/Yayına çıkanlar giyip guşanmış, Dolmuşlar oraya bekar, boşanmış/Olmasaydı keşke olay yaşanmış, RTÜK kayda alın şikayetimi."