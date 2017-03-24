  • Bulgaristan'a oy kullanmaya giden Türklere çirkin taciz
  • İğrenç tuzak karakolda bitti
  • Son ankette MHP'li seçmen sürprizi
  • Osmanlı torunu Nilhan Osmanoğlu'ndan Atatürk çıkışı
  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

EVLİLİK PROGRAMLARI VATANDAŞI 'ŞAİR' YAPTI

Evlilik programları vatandaşı 'şair' yaptı

RTÜK'e evlilik programlarına ilişkin yapılan şikayetler arasında bir vatandaşın, "RTÜK kayda alın şikayetimi" başlıklı şiiri dikkati çekti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınan bilgiye göre, evlilik programları nedeniyle RTÜK'e son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası, elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ile argo sözcükler kullanılması gibi nedenlerle binlerce şikayet geldi. 

Gelen şikayetlere ilişkin RTÜK tarafından hazırlanan rapora göre, RTÜK İletişim Merkezine Ocak 2016 ile 2017 Mart ayına kadar 131 bin 290 kişinin bildirimi ulaştı.

Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur" 55 bin 633 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Star TV'deki "Zuhal Topal'la" programı 29 bin 522, ATV'deki "Esra Erol'da" 23 bin 238, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 22 bin 142 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 694 şikayet bildirimi aldı.

Bildirimlerin 89 bin 890'ı, genel ahlak, manevi değerler ve ailenin korunması ilkelerine aykırılığa, 34 bin 542'si çocuk ile gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesine ilişkin oldu. Vatandaşların 59 bin 695'i programlara müeyyide ve yaptırım uygulanmasını istedi.

Şiirli şikayet

Raporda, vatandaşların şikayetlerinden de örneklere yer verildi. Şikayetler arasında BİMER aracılığıyla RTÜK'e ulaştırılan "RTÜK kayda alın şikayetimi" isimli şiir dikkati çekti. Şiirin bazı dizileri şöyle:

"Yemeğe gitmeler çaya çıkmalar, önceden hoşlanıp sonra bıkmalar/Elektrik aldım almadım derler, baksan birbirini ekranda yerler/Acele el atın son bulsun şerler, RTÜK kayda alın şikayetimi/Gözden yaşlarını döken dökene, hediye sunup diz çöken çökene/Ahlak temel taşın söken sökene, RTÜK kayda alın şikayetimi/Yayına çıkanlar giyip guşanmış, Dolmuşlar oraya bekar, boşanmış/Olmasaydı keşke olay yaşanmış, RTÜK kayda alın şikayetimi." 

AA
410
-
''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı
Bozdağ'dan bomba gibi sözler 'Bozdağ'dan bomba gibi sözler '
Almanya silah ambargosunu genişletiyorAlmanya silah ambargosunu genişletiyor
Rusya'dan S-400 için flaş açıklamaRusya'dan S-400 için flaş açıklama
İdo'dan motosiklet esprisiİdo'dan motosiklet esprisi
Sosyal medyadan rica edince faturasını ödediSosyal medyadan rica edince faturasını ödedi
Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...Hostes kabininde öyle bir şey yakaladı ki...
Öğretmen lojmanına kaya düştüÖğretmen lojmanına kaya düştü
Belçika'da terör alarmı! Polis ve asker harekete geçtiBelçika'da terör alarmı! Polis ve asker harekete geçti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS