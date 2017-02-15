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GÖKÇEK: ''HAYIR DİYORSUNUZ AMA ÇOK SEVECEKSİNİZ''

Gökçek: ''Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'ten referandum için çarpıcı sözler.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan başkanlık paylaşımı yaptı. Gökçek, paylaşımındaki fotoğrafa, "Her zamanki gibi yine hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz" notunu düştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından başkanlık sistemi ile ilgili paylaşım yaptı. Gökçek, paylaşımında, yapılan tüm icraatlara 'hayır' diyenleri eleştirerek "Nasıl bunlara karşı çıkıp sonra alıştıysanız, Başkanlığa da İnşaallah böyle alışacaksınız" dedi.

"HAYIR DİYORSUNUZ AMA ÇOK SEVECEKSİNİZ"

Paylaşımındaki fotoğrafına yazı yazan Melih Gökçek, "Boğaz köprüsüne, 3. köprüye. Marmaray'a, hızlı trene, milli silahlara, Avrasya tüneline hayır dediniz! Ama şuan kullanıyorsunuz, hayatınız kolaylaştı ve sevdiniz! İşte Başkanlık da böyle bir şey. Her zamanki gibi yine hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz." notunu düştü. Melih Gökçek'in paylaşımı, yayınlandıktan saniyeler sonra çok sayıda yorum ve retweet aldı.

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