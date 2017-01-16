Güle Güle Obama

Her açıdan istatistiki anormalliktin. Zencisin. İçinden Müslüman adı geçen garip bir ismin vardı fakat seçimleri kazandın dünyanın en güçlü devletine başkan oldun.
Tarihin olaylar zinciri senden yanaydı. Chicago'da sıradan yerel yönetim politikacısıyken Senato seçimini kazanması kesin gözüken bir politikacı eski eşinin gazabına uğradı. Adamın cinsel fantezileri ortaya döküldü Demokratlar telaş içinde vitrin değişikliği yapıp seni aday gösterdiler. Oldukça beleş şekilde Senatör oldun.
Amerika'da kimse seni tanımazken Amerikan tarihinin en büyük ekonomik krizi patlak verince toplum alternatif arayışlara girdi. Özellikle gençler 'Değişim' istedi. Değişimin adı Obama oldu.
Önce kurulu düzenin temsilcisi gözüken Hillary'i sonra ' Big Para' nın temsilcisi Cumhuriyetçilerin adayı McCain'i yendin.
O güne kadar görülmemiş bir sistemle toplumun hücreleriyle dijital iletişim kurdun. İnterneti etkin şekilde kullandın küçük bağışlarla büyük parasal seçim finansmanı yarattın. Sosyal medyayı ilk kullanan aday oldun ve seçimi kazandın.
Görüşme imkanımız oldu. Çok sempatik bir insansın. Columbia gibi süper üniversiteyi spor bursunla okumuş olmanın benim için ayrı bir kişisel anlamı var.
Reklam olmasın diyerek bu güne kadar yazmadım. Yemin törenine davet ettin. Her Yılbaşı imzalı aile fotonu gönderdin. Beyaz Saray' davet ettin. Daha da önemlisi ikinci kez başkanlık seçiminde bana kart bastırtıp seçim partneri yaptın. Teşekkürler.
Amerikan toplumuna en büyük katkın genel sağlık sigortası kanununu uygulamaya koymuş olman. Gelişmiş ülkelerde sıradan gibi gözüken ulusal sağlık sigortası vahşi kapitalizmin beşiği Amerika için kırmızı çizgiydi.
Sayende 30 milyon sağlık sigortasız insanın artık sigortası var. Başardın. Biliyorsun Trump'ın ilk icraatı bu kanunu iptal etmek olacak.
Yukarıda belirttiğim görülmemiş ekonomik krizde New York'ta bankalar iskambil kağıdından kaleler gibi yıkılırken, Detroit'te otomotiv sanayi Titanik gibi batarken, hepsini kurtardın. Milyonlarca insanın evlerine bankalar el koydu, milyonlarca insan işsiz kaldı. Bugün ev fiyatları 2008 öncesi değerini geri kazandı ve işsizlik yüzde 5. Onu da başardın.
Bence iç politikan 10 numara.
Dış politikan için aynı şeyi söyleyimiyeceğim. Senin gibi hukuk eğitimi almış prensip sahibi birisi için Amerikan dış politikası eşyanın tabiatına aykırı bir durum oluşturmaktaydı.
Afganistan'da bir türlü net pozisyon alamadın. Çin'in Asya'da tacizlerine dur diyemedin. Mısır'da bir paşayı seçilmiş birine tercih ettin. Libya'da kontrolü tamamen kaybettin. İran' da orta direk mollalara karşı ayaklandı bir şey yapamadın. Üstüne üstelik uyutma ve rehine politikalarını gelenek haline getirmiş İran'la nükleer silahlanma konusunda tavizkar konuma düştün.
Gelelim trupun büyüğü Suriye'ye. Suriye politikan tam bir fiyasko. Putin ve İranlı mollaların oyuncağı oldun. Suriye'ye asker göndermeyi prensip olarak kabul etmediğin için Esad'ın kasaplığına yıllarca göz yumdun. Üstüne üstelik İŞİD gibi katil gruplara PKK gibi profesyonel terör örgütlerine mümbit ortam yarattın. Belkide en fecisi Türkiye gibi kadim bir dostu kaybettin.
Kısacası dış politikada ikmale kaldın.
Haftaya artık aynı kentte hemşeriyiz. Nasıl olsa bir konferansta görüşürüz. NBA dışında konuşacağımız konu çok.
Şimdilik hoşça kal Barak Hüseyin Obama
14 Ocak 2017