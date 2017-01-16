Güle Güle Obama

Her açıdan istatistiki anormalliktin. Zencisin. İçinden Müslüman adı geçen garip bir ismin vardı fakat seçimleri kazandın dünyanın en güçlü devletine başkan oldun.



Tarihin olaylar zinciri senden yanaydı. Chicago'da sıradan yerel yönetim politikacısıyken Senato seçimini kazanması kesin gözüken bir politikacı eski eşinin gazabına uğradı. Adamın cinsel fantezileri ortaya döküldü Demokratlar telaş içinde vitrin değişikliği yapıp seni aday gösterdiler. Oldukça beleş şekilde Senatör oldun.



Amerika'da kimse seni tanımazken Amerikan tarihinin en büyük ekonomik krizi patlak verince toplum alternatif arayışlara girdi. Özellikle gençler 'Değişim' istedi. Değişimin adı Obama oldu.



Önce kurulu düzenin temsilcisi gözüken Hillary'i sonra ' Big Para' nın temsilcisi Cumhuriyetçilerin adayı McCain'i yendin.



O güne kadar görülmemiş bir sistemle toplumun hücreleriyle dijital iletişim kurdun. İnterneti etkin şekilde kullandın küçük bağışlarla büyük parasal seçim finansmanı yarattın. Sosyal medyayı ilk kullanan aday oldun ve seçimi kazandın.



Görüşme imkanımız oldu. Çok sempatik bir insansın. Columbia gibi süper üniversiteyi spor bursunla okumuş olmanın benim için ayrı bir kişisel anlamı var.



Reklam olmasın diyerek bu güne kadar yazmadım. Yemin törenine davet ettin. Her Yılbaşı imzalı aile fotonu gönderdin. Beyaz Saray' davet ettin. Daha da önemlisi ikinci kez başkanlık seçiminde bana kart bastırtıp seçim partneri yaptın. Teşekkürler.



Amerikan toplumuna en büyük katkın genel sağlık sigortası kanununu uygulamaya koymuş olman. Gelişmiş ülkelerde sıradan gibi gözüken ulusal sağlık sigortası vahşi kapitalizmin beşiği Amerika için kırmızı çizgiydi.