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HAMSİ EL YAKIYOR

Hamsi el yakıyor

Balıkesir'de hamsinin kilosu 25 TL'yi buldu.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde hamsinin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

Denizlerde hem bolca avlanabilmesi hem de fiyatından dolayı dar gelirlinin en sık tercih ettiği balıkların başında gelen hamsi, mevsim şartlarının avlanmayı zorlaştırması ile zamlandı. Marmara ve Karadeniz'de hava şartları nedeniyle oluşan fırtınalar balıkçı motorlarının avlanmasını etkilerken, bu olay balık fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Hamsinin fiyatı el yakıyor. 2 ay önce kilosu 7-8 TL'den alıcı bulan hamsi balığı yüzde 125 oranında zamlanarak kilosu 25 TL'den tezgahlardaki yerini aldı. Bandırma Balık Hali'nde balıkçılık yapan Fethi Acemliler, "Hava muhalefetinden dolayı balık avlanmasında azalma başladı. Pazar günü kar yağışı geliyor. Hamsinin kilosu 8-10 TL'den 25 TL'ye çıktı. Uskumru'nun kilosu 25 TL oldu. Denizde balık var, ama hava muhalefetinden dolayı balıklar tutulamıyor. Havalar düzelince hamside fiyatlar düşecek. Kilosu 8-10 TL'ye kadar düşer. Ama şu anda kilosu 25 TL" dedi. Balıkçılar zamlı fiyatlara rağmen vatandaşın balık alımına devam ettiğini kırmızı et fiyatlarına oranla balık fiyatlarının yine tercih edilebilir düzeyde olduğunu belirttiler.

Tezgahlara gelen az miktarda hamsi ve diğer balık çeşitlerini de büyük bir titizlikle eleyerek tezgaha özenle dizen balıkçılar ise balık halinin önünde rızkını bekleyen kedileri de unutmuyor. Balıkçıların attığı balıklarla beslenen kediler ise zamlanan balık fiyatları karşısında zamdan etkilenmeyen tek canlı olarak göze çarpıyor.

İHA
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