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HASTANEDE AKILALMAZ HIRSIZLIK

Hastanede akılalmaz hırsızlık

Çorum'un Sungurlu İlçesi'ndeki Devlet Hastanesi ameliyathanesinde kullanılan iki cihazdaki optik malzeme çalındı.

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Çorum'da Sungurlu Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesinde bulunan iki adet cihazdaki optik malzeme çalındı. Konu ile ilgili hastane yönetiminin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Safra kesesi ameliyatında kullanılan cihazlardaki optik malzemelerin çalınmasıyla ilgili hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Hırsızlık ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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