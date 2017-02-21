Hastanede akılalmaz hırsızlık

Çorum'da Sungurlu Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesinde bulunan iki adet cihazdaki optik malzeme çalındı. Konu ile ilgili hastane yönetiminin şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Safra kesesi ameliyatında kullanılan cihazlardaki optik malzemelerin çalınmasıyla ilgili hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı. Hırsızlık ile ilgili soruşturma sürüyor.
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