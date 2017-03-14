Hollanda Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Reuters'ın haberine göre, Hollanda Başbakanı Rutte, yaptırımlar için "çok kötü değil" dedi.

Rutte, "Hollanda'nın daha öfkeli olması gerekirken, Türkiye'nin yaptırım kararı almasını ise garipsediğini" belirtti.

TÜRKİYE'NİN ALDIĞI YAPTIRIM KARARLARI

Geçtiğimiz hafta sonu Türk bakanların ziyaretlerini skandal bir tavırla engelleyen Hollanda ile yaşanan siyasi krizin ardından Türkiye'nin aldığı yaptırım kararlarını dün Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş açıklamıştı.

Kurtulmuş, “Hollanda Büyükelçisi’nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Hollanda, bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye, diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir” demişti. Bakanlar Kurulu’nun ardından konuşan Kurtulmuş şunları söylemişti:

“Yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi, hiçbir ölçü bakımından mümkün değildir. Türkiye biliyorsunuz şimdi Dışişleri Bakanlığımızdan nota verildi. Hollanda’nın özür dilemesi gerektiğini ifade ettik. Öncelikli olarak, şu anda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi’nin bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar Türkiye’ye dönmesinin yasaklanması, yani Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. İkinci olarak Hollanda bu yaptıklarını bir şekilde telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin ve planlanmış toplantıların, bakan ve üstündeki toplantıların, üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması, bunların bir müddet tehir edilmesi kararlaştırılmıştır. 27 Aralık 2016’da diplomatik uçuşlara toptan verilmiş olan yani Hollandalı resmi zevatı Türkiye’ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler, bugün itibarıyla iptal edilmiştir. Bu yanlış anlaşılmasın, Hollandalı vatandaşları ilgilendiren bir husus değildir, resmi ziyaretler için Türkiye’ye gelecek ya da Türkiye hava sahasını kullanacak diplomatlarla ilgili bir kısıtlamadır. Hollanda, bu yaptıklarından vazgeçip yaptıklarını tamir edene kadar Türkiye, diplomatik uçuşlara izin vermeyecektir. TBMM ile Hollanda Parlamentosu arasındaki Dostluk Grubu’nun Türkiye kısmının lağvedilmesi, iptal edilmesi konusunda TBMM’ye tavsiye edilmesi yolunda bir karar alınmıştır.”