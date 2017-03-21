Hollanda polisi Erdoğan posterini indirdi



Hollanda'da yaşayan Türk vatandaş Cengiz Öztürk, referanduma evet desteğini işyerine Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın posterlerini asarak gösterdi. Ancak Hollanda polisi buna tahammül edemeyerek esnafın işyerini bastı.



İşyeri sahibi Cengiz Öztürk, “Yılmadan poster bastırıp, asacağım” diyerek Hollanda polisine tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu uçağa iniş izni verilmemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu binasına alınmayıp sınır dışı edilmesi, Hollanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu. Hollanda'nın diplomatik eşkıyalığı tartışılırken bir yeni skandala daha imza attı.