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HOLLANDALI IRKÇI LİDERDEN ÇİRKİN SÖZLER !

Hollandalı ırkçı liderden çirkin sözler !

Aile Bakanı Kaya'yı sınır dışı eden Hollanda hükümetinin bu kararına en çok ırkçı parti lideri Wilders sevindi.

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Hollanda'nın Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik tavrı ırkçı lider Wilders'i sevindirdi. Wilders gece boyu peş peşe tweetler attı. Wilders, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya 'Git ve geri dönme' diye mesaj yazdı.

Hollanda'da ırkçı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders twitter hesabından, Hollanda'nın Türkiye'ye tavrına ilişkin gece boyu açıklamalar yaptı!

Wilders Twitter üzerinden gönderdiği mesajda "Harika! Yoğun PVV baskısı sayesinde hükümetimiz Hollanda seçimlerinden bir kaç gün önce Türk bakanının inişine izin vermedi" ifadelerini kullandı. 

'GİT VE GERİ DÖNME'

Wilders, konsolosluğa girişi Hollanda polisi tarafından engellenen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik de mesaj atarak "Git ve asla geri dönme, lütfen Hollanda'daki tüm Türk hayranlarınızı da yanına al. Güle güle" diye yazdı.

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Wilders'ın attığı diğer tweetler şöyle:

-Erdoğan ile aynı fikirde olan Hollanda’daki Türklere söylüyorum: Türkiye’ye gidin ve asla geri gelmeyin.
-On yıllardır devam eden açık sınırlar, büyük göçler, kültürün korunması, sıfır entegrasyon, çifte vatandaşlık. İşte sonucu.
-500 Türk Allah-u Ekber diye bağırıyor. Bu bizim ülkemiz Meydanı hızlıca temizleyin.
-Görüntüye bakın. Erdoğan Hollanda için faşist diyor ve Türkler Rotterdam’da keyifle Türk bayraklarını sallıyor. İğrenç. Bu bizim ülkemiz

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