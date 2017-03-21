İngilizce öğretmeninden rock single

2645 İstanbul Müzik’in yapımcılığını üstlendiği Vazgeçtim adlı single, 22 Mart tarihinde 63 ayrı digital platformdan müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Yıllardır müzikle uğraştığını belirten Uğur Memiş, gençlik yıllarındaki tutkusunu sürdürdüğünü ve hayallerini gerçekleştirdiğini belirtiyor. Memiş, “İnsanın hayalleri peşinden gitmesi gerektiğine, yoksa yaşamadığına inanırım. Ben hayallerimin peşinden giderken yolum 2645 İstanbul Müzik’in sahibi Abdullah Özdoğan beyle keşişti. Bu yeni macerada çok doğru bir yerde olduğumu biliyorum. Bakalım bu rüzgar beni nereye götürecek. Vazgeçtim benim için çok önemli bir şarkı. Müzikseverlerin de bu parçamızı beğeneceğine inanıyorum. Çıktığımız bu yolda güzel işler yapmak, güzel çalışmalarla adımdan söz ettirmek istiyorum” diye konuştu.

Uğur Memiş’in yapım firması olan 2645 İstanbul Müzik, aynı zamanda, Çağatay Akman, Ersan Er başta olmak üzere 30’a yakın sanatçının yapımcılığını üstleniyor.

UĞUR MEMİŞ KİMDİR ?

1975 Ankara doğumlu. Annesinin Kültür Ataşesi olması nedeniyle eğitiminin bir bölümünü Almanya’da sürdürdü. Lise çağlarında müziğe gitar çalarak başlayan Memiş, daha sonra besteler yapmaya başladı. Daha bu yaşlarında çeşitli gruplarla sahne deneyimi yaşadı.

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünü kazandı. Aynı dönemde yine Hacettepe Konservatuvar Şan bölümüne başladı ama çeşitli nedenlerle yarım bırakmak zorunda kaldı. Üniversite eğitiminin ardından Afyon’un Bayat ilçesine İngilizce öğretmeni olarak atandı ancak müzik sevdasından asla vazgeçmedi. Hafta sonları reklam ve müzik çalışmalarını artırarak devam ettirdi. 2002 yılından bu yana Ankara’da aynı okulda öğretmen olarak görevine devam ediyor. 100’e yakın bestesi olan Uğur Memiş, yaklaşık 25 yıl boyunda da konserler verdi ve farklı mekanlarda sahne aldı. Memiş evli ve bir çocuk babasıdır.