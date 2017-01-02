iPhone telefonları bozan yeni mesaj keşfedildi

iPhone'lara etki eden yeni bir açık keşfedildi. Bu açık bir mesajla tetikleniyor ve iPhone'lardaki mesaj uygulamasını tamamen kullanılmaz hale getiriyor

NASIL OLUYOR?

Bir hacker tarafından keşfedilen bu açıkta karşı tarafa SMS yoluyla gönderildiğinde, açılma esnasında iPhone'u kilitliyor ve mesajlar uygulaması tamamen kullanılmaz hale geliyor

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

iOS 8'den iOS 10'a kadar tüm iPhone'ları etkileyen bu açığın yol açtığı sorun ise ancak hard reset ile giderilebiliyor. iPhone'nunuzu sıfırlayarak sorunu giderebilirsiniz