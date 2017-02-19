Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...

Irak'tan bu sabah kritik bir açıklama geldi. Irak ordusu, Musul'un batısının terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için operasyon başlattı. Irak güçleri geçen ay Musul'un doğusunda kontrolü sağlamıştı ancak kentin batısı halen DEAŞ'ın elinde. Bu arada DEAŞ'ın Musul'un doğu yakasında bulunan uyuyan hücrelerini aktif hale geçirdiği, örgütün bölgede sık sık intihar saldırıları düzenlediği ifade ediliyor.

Musul'un batısına düzenlenen operasyonun başladığını Irak Başbakanı Haydar el İbadi açıkladı. AA'nın haberine göre İbadi, Musul'da "önceliklerinin toprak değil, insanların kurtarılması" olduğunu belirtti.

SEKİZ KÖY GERİ ALINDI

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medya Ağı tarafından yapılan son açıklamada, "Irak federal polis güçleri, Kentıra ve Abyad köylerini DEAŞ'ın elinden kurtarıp, buraya Irak bayrağı astı" ifadesi kullanıldı. Açıklamada kurtarılan köylerin Musul-Bağdat kara yolu üzerinde yer aldığı kaydedildi.

Musul'un güney bölgesinden batı yakasına doğru ilerleyen federal polis güçleri ve DEAŞ militanları arasında yoğun çatışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Musul'un batı yakasının geri alınması için sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyonda şimdiye kadar 8 köy ve bir elektrik santralinde kontrol sağlandı.

Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah ise Musul ile Bağdat arasındaki önemli yol kavşağının da güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini söyledi. Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Naif ez-Zubeydi de AA muhabirine, uluslararası koalisyon güçlerinin sağladığı hava desteğiyle üstünlük kazanıldığını kaydetti.

ÜÇ CEPHEDEN İLERLİYORLAR

AA'ya konuşan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, "Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda, Irak ordusu kuzeyden, federal polis güçleri hem kuzey hem de güneyden, Haşdi Şabi güçleri ise batı cephesinden ilerleme kaydediyor " dedi.

YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, "Operasyona katılan güçler, verilen talimatlar doğrultusunda ilerleme kaydedecek. Musul'un batısının geri alınması için Irak ordusu, federal polis gücü ve Haşdi Şabi yoğun bir çatışma içerisinde" ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamının DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.

SİVİLLER OPERASYONU ZORLAŞTIRABİLİR

Askeri ve idari yetkililer kentin batısına yapılacak operasyonun, "dar sokaklar ve bölgede yaşayan yaklaşık 750 bin sivil" göz önüne alındığında daha çetin geçeceğini öngörüyor.

UYUYAN HÜCRELER HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Musul'un doğu yakasında, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen çifte intihar saldırısında iki kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Muhammed Abdullah el-Hamdani, AA muhabirine, Musul'un doğusundaki Nebi Yunus Mahallesi'nde yer alan ordu karargahına, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendiğini ifade ederek, "Karargahı hedef alan saldırıda bir asker hayatını kaybetti, altısı yaralandı" dedi.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığında görevli Albay Ahmed el-Cuburi de bir DEAŞ militanının kentin doğu yakasındaki Ez-Zuhur Mahallesinde bulunan bir lokanta yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini belirtti. Cuburi, söz konusu intihar saldırısında Haşdi Şabi'ye mensup aşiret güçleri komutanlarından Faris Sincari'nin yaşamını yitirdiğini, beşi Haşdi Şabi mensubu 11 kişinin yaralandığını aktardı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un hükümet güçlerinin kontrolündeki doğu yakasında bulunan uyuyan hücrelerini aktif hale geçirdiği, örgütün bölgede sık sık intihar saldırıları düzenlediği ifade ediliyor.

MUSUL'UN BATISINDAKİ SİVİLLLERİN DURUMU

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'ndan (UNAMI) dün yapılan açıklamada, Musul kentinin batısında, dükkanların kapalı olması, hayat pahalılığı ve içme suyu kıtlığı nedeniyle on binlerce sivilin durumunun kötüye gittiği bildirilmişti.

Irak'taki İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande de bölgede durumun endişe verici olduğunu belirterek, "Araştırmalar, halkın şu an büyük bir sorun yaşadığını, anne ve babaların çocuklarını doyurmak ve evlerini ısıtmak için büyük çaba harcadığını gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Grande, operasyonlar sırasında on binler ya da yüz binlerce sivilin, bir süre kuşatma altında tutulabileceğine ve bölgeden kaçışların olabileceğine işaret ederek; sivillerin kurtarılmasının en öncelikli meselelerden biri olduğunu bildirdi.

DEAŞ KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan DEAŞ ile Musul'un Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ilçesini kuşatan Haşdi Şabi güçleri arasında çıkan çatışmada, terör örgütünün kentteki sözde tabur komutanının öldürüldüğü bildirildi.

Irak ordusunda üsteğmen Nayif el-Zubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, kentin batısındaki Telafer ilçesi yakınında konuşlanan Haşdi Şabi güçlerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Zubeydi, saldırıyı püskürten Haşdi Şabi milislerinin, örgütün kentteki sözde tabur komutanı Irak vatandaşı Ebu Ömer el-Musulli'yi öldürdüğünü aktardı.

Haşdi Şabi yetkililerinden Mehdi Hüseyin ed-Deraci, DEAŞ'ın Telafer'de Haşdi Şabi güçlerine saldırması sonucu çıkan çatışmalarda 44 DEAŞ militanı ile 15 Haşdi Şabi gücünün öldüğünü duyurmuştu.