İSTANBUL'DAKİ KANLI SALDIRIDA NOEL BABA DETAYI

İstanbul'daki kanlı saldırıda Noel Baba detayı

İstanbul'da ünlü gece kulübünü kana bulayan saldırgan Noel Baba kıyafeti giymişti. Peki uzmanlar ne diyor ?

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İstanbul Ortaköy'de eğlence mekanı Reina'ya düzenlenen 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyen saldırgan içeriye Noel Baba kıyafeti ile girdi. Uzmanlar bunun bir sızma metodu olduğu belirtirken, yılbaşı olması nedeniyle bu kıyafeti tercih ettiklerini söyledi. Saldırganın ayrıca Noel Baba kıyafetinin bir parçası olan hediye çantasının içerisinde de silahları soktuğu tahmin ediliyor.

Ayrıca daha önce yer alan haberlerde, yılbaşı önlemleri çerçevesinde polislerin Noel Baba kıyafetiyle önemli meydan ve merkezlerde görev alacağı duyrulmuştu.

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