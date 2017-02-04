İşte FETÖ'den dolayı ihraç edilen doktor sayısı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir gazetecenin FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Akdağ, operasyon sonucu açığa alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti.

Akdağ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli bulunduğunu vurgulayarak, "Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500 bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da gerekli istihdamı yapacağız." ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği referandumu

Bakan Akdağ, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda da Ordu'dan yüzde 70-80 civarında oy beklediğini bildirdi.

Referandum sürecinde CHP'nin tutumunu anlamanın bile zor olduğunu vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP kendi geçmişine yakışan bir iş yapmıyor. Maalesef HDP ile omuz omuza hareket tarzı var. Bunu Meclis'teki görüşmelerde biz çok yakından yaşadık. Enteresan şekilde Meclis'te milletin önüne bu referandum kararının getirilmesine HDP ve CHP milletvekilleri zorbalık ve kaba kuvvetle birlikte mani olmaya çalıştılar. AK Parti'nin yaptığı tek şey, uzun yıllardır konuşulan bir meselede milletin hakemliğine başvurmak. Demokrasi dendiğinde mangalda kül bırakmayanların sandık milletin önüne götürülmeye çalışıldığında buna mani olmaya çalışmaları gerçekten dikkati çekicidir. Millet her zaman doğruyu bulmuştur. Allah'ın izniyle bu referandumda da doğruyu bulacaktır. Biz yönetimin şeklini değiştiriyoruz. Güçlü bir liderlik istikrarlı bir yönetimle Türkiye'nin geleceğini aydınlatmaya çalışıyoruz. Bundan CHP korkmamalıdır."