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İSTİNYE-ÇUBUKLU HATTINDAKİ ARABALI VAPUR SEFERLERİ BAŞLIYOR

İstinye-Çubuklu hattındaki arabalı vapur seferleri başlıyor

Asya-Avrupa geçişini 8 dakikaya indirecek İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı, deneme seferleriyle yarından itibaren hizmet verecek.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehir Hatları A.Ş, İstanbul trafiğine önemli bir katkı sağlayacak İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattının deneme seferleri yarından itibaren başlayacak.

Asya-Avrupa geçişlerini 8 dakikaya indirecek hatta, ilk etapta iki arabalı vapur hizmet verecek. Hatta, yılda 40 bin seferle 1 milyon 700 bin araç, 2,5 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

Yeni hat sayesinde günde 5 bin aracın köprü trafiğinden çekilmesi planlanıyor. Bu sayede, zaman ve yakıtta önemli ölçüde tasarruf sağlanırken, karbondioksit salınımında da azalma gerçekleşecek.

Aşiyan ve Erguvan isimli arabalı vapurlar, dalgasız ve yumuşak yanaşma özelliğinde tasarlandı. Aşiyan Gemisi, 65 otomobil, 250 yaya yolcu, Erguvan Gemisi de 65 otomobil, 434 yaya yolcu kapasiteli.

AA
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