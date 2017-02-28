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KARISINI ÖLDÜRÜP KAHKAHALARLA CEZAEVİNE GİRMİŞTİ...

Karısını öldürüp kahkahalarla cezaevine girmişti...

3 çocuğunun annesi olan karısını öldüren sanığın akli dengisinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp raporu istendi.

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Üç çocuğunun annesi olan karısını pompalı tüfekle öldürdükten sonra gözaltına alınan ve cezaevine gönderilirken kahkahalar atan Nail G.'nin yargılanmasına Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Mahkeme heyeti sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp kurumundan rapor talep ederken, dava 28 Mart tarihine ertelendi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 15 Ağustos 2016 tarihinde eşi Neşadiye G.'yi pompalı tüfekle öldüren Nail G.'nin yargılanmasına Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Bugün hakim karşısına çıkan Nail G.'nin duruşması 28 Mart 2017 tarihine ertelendi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs adliye çıkışı kahkaha atarak polis otosuna binmişti.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Nail G. için mahkemeye heyeti kati adli tıp kurumu raporu istedi. Adli tıp kurumundan alınacak akıl sağlığı raporu ışığında hukuki sürecin devam edeceği öğrenildi.

Nail G., 3 çocuğunun annesi Neşadiye G.'yi Selvilitepe Mahallesi Büşra Sokak üzerindeki evlerinde pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü.

İHA
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