Katar'dan Gazze'ye 'elektrik' yardımı

Katar Gazze'yi İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komite Başkanı Muhammed el-İmadi'nin Filistin Enerji İdaresi Başkanı Zafir Melham'ı telefonla arayarak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'deki elektrik sıkıntısının giderilmesi amacıyla 3 ay boyunca 12 milyon dolarlık bağışta bulunmayı taahhüt ettiğini kendilerine ilettiği belirtildi.

Katar Emiri'nin bu kararı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye ile başkent Doha'da gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde aldığı ifade edildi.

Vadedilen meblağın Filistin yönetiminin hesabına en kısa sürede aktarılacağı kaydedildi.

Elektrik krizinin sebepleri

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.