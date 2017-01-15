KATAR'DAN GAZZE'YE 'ELEKTRİK' YARDIMI

Katar'dan Gazze'ye 'elektrik' yardımı

Katar, Gazze'deki elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla 12 milyon dolar yardımda bulunacak.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Katar Gazze'yi İmar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komite Başkanı Muhammed el-İmadi'nin Filistin Enerji İdaresi Başkanı Zafir Melham'ı telefonla arayarak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'deki elektrik sıkıntısının giderilmesi amacıyla 3 ay boyunca 12 milyon dolarlık bağışta bulunmayı taahhüt ettiğini kendilerine ilettiği belirtildi.

Katar Emiri'nin bu kararı, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye ile başkent Doha'da gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde aldığı ifade edildi.

Vadedilen meblağın Filistin yönetiminin hesabına en kısa sürede aktarılacağı kaydedildi.

Elektrik krizinin sebepleri

Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.

Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.

AA
379
Kur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklamaKur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklama
Ankaralı iş adamına ofisinde infazAnkaralı iş adamına ofisinde infaz
Dövizdeki artışın sebebi ne ?Dövizdeki artışın sebebi ne ?
CHP'li vekillerden gece yarısı eylemiCHP'li vekillerden gece yarısı eylemi
İsrail'den Kudüs'teki Filistinlinin dükkanına 'servet' teklifiİsrail'den Kudüs'teki Filistinlinin dükkanına 'servet' teklifi
Taksicilere sahte para operasyonuTaksicilere sahte para operasyonu
Hakkari kötü imajından böyle kurtulacakHakkari kötü imajından böyle kurtulacak
Başbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS