Katil zanlısı en yakını çıktı !

Eskişehir'de evinde av tüfeğiyle vurulan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren 49 yaşındaki Rüstem Atıcı'nın cinayet şüphelisi 24 yaşındaki oğlu Onur Atıcı çıktı. Onur Atıcı, babasını kendisine baskı yaptığı için vurduğunu söyledi.

Olay, geçen perşembe akşamı daha önce merkeze bağlı köy olan Sultandere Mahallesi 719'uncu Sokak'ta meydana geldi. Çiftçilik yapan evli ve 3 çocuk babası Rüstem Atıcı, yakınları tarafından ağır yaralı Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Av tüfeğiyle açılan ateş sonucu ensesinden ve sol kolundan yaralanan Rüstem Atıcı tedavi altına alındığı hastanede bir gün sonra öldü.

Rüstem Atıcı ölmeden önce polislere kendisini vuranı tanımadığını söylerken yakınları da olay sırasında misafirlikte olduklarını, döndüklerinde Rüstem Atıcı'yı evde kanlar içerisinde bulup hastaneye getirdiklerini söyledi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri çevredeki ev ve işyerinin güvenlik kameraları görüntüleri inceledi. Yaklaşık 3 saatlik kamera görüntülerinde eve yakınlarından başka kişilerin gelmediği belirleyen polis ekipleri ölen Rüstem Atıcı'nın, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan oğlu Onur Atıcı'yı çelişkili ifadeler vermesi ve şüpheli davranışlarda bulunması nedeniyle takibe aldı. Öldürdüğü babasının cenaze törenine katıldıktan sonra gözaltına alınan Onur Atıcı sorgulamasında suçunu itiraf ederek babasının yıllardan beri kendisine baskı kurduğunu ve kendisini hor gördüğünü, bu nedenle onu av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.

Yaraladığı babasını yakınlarıyla birlikte hastaneye götürdüğünü de belirten Onur Atıcı, olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeğini sakladığı yeri de polislere gösterdi. Onur Atıcı, yapılan sorgulamasından sonra bugün adliyeye sevk edildi.