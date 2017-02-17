Koruma altındaki kuş cenneti alev alev yandı !

Mersin'in Silifke İlçesi'nde çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, akşam saatlerinde deltadaki sazlık alanda başladı. Alevlerin yükseldiği bölgenin olması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale edemedi. Taşucu Mahallesi Çavuşbaşı mevkiine yakın olan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 dönümlük sazlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, gün ağarmasıyla birlikte hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.