KUZEY KORE'NİN TEHDİDİNE TATBİKAT

Kuzey Kore'nin tehdidine tatbikat

Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze tehdidine karşı tahliye tatbikatı yapmaya hazırlanıyor.

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Japonya, Kuzey Kore'den gelen 'kıtalararası balistik füze' açıklamasının ardından bazı şehirlerde tahliye tatbikatı yapmaya hazırlanıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, kıtalararası nükleer füze çalışmalarında son aşamaya ulaştıklarını açıklaması ABD ve Güney Kore'nin yanı sıra Japonya'yı da harekete geçirdi.

The Nikkei'de yer alan habere göre Japonya, Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmak istiyor. Japonya'nın Kuzey Kore tehididine karşılık önümüzdeki günlerde bazı şehirlerde 'tahliye' tatbikatları yapacağı belirtildi.

Ocak ayı içerisinde tahliye tatbikatlarına katılacak şehirlerin belirlenmesi beklenirken, tatbikatların Mart ayında yapılacağı ifade edildi.

TEHDİT HOPARLÖRLERLE HALKA DUYRULDU

Tahliyelerde, Japonya'nın kendi üretimi olan J-Alert isimli sistemin kullanılacağı bildirildi. J-Alert isimli elektronik uyarı sisteminde, herhangi bir tehdit durumu 20 saniye içerisinde sokaklardaki hoparlörler ve cep telefonları yoluyla halka duyuruluyor.

Tahliye tatbikatlarında, halkın yeraltı sığınaklarına yönlendirileceği belirtilirken, Kuzey Kore'den gelecek olası bir gerçek saldırı durumunda Japonların sığınaklara girmesi için 10 ila 15 dakika arasında bir vakti olacak.
5 Eylül'de Japon denizi yönünde üç tane balistik füze kuran Kuzey Kore, birkaç gün sonra tarihinin 5. nükleer başlık denemesini yapmıştı. Kim Jong Un'un yeni yıl kutlamasında kıtalararası füzelerden bahsetmesi, ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın da tepkisini çekmişti.

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