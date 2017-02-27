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LENOVO'DAN İKİ YENİ TELEFON

Lenovo'dan iki yeni telefon

Lenovo istenilen satış rakamlarına ulaşan G serisini güncelleyerek iki yeni ürün piyasaya sürecek.

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Lenovo, başarılı satış rakamlarına ulaşan G serisini iki yeni ürünle güncelledi: Moto G5 ve Moto G5 Plus

Moto Z ile "mod" kavramını akıllı telefon dünyasına sokan Lenovo, başarılı satış rakamlarına ulaşan ürün serisi Moto G'yi iki yeni ürünle günceledi.

Barcelona'da tanıtımı düzenlenen Moto G5 ve Moto G5 Plus, özellikle fiyat konusunda kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünmekte.

2 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunan Moto G5 199 Euro satış fiyatı ile Mart ayının başında satışa sunulacak.

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan Moto G5 Plus ise 279 Euro, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan versiyonsa 229 dolara satın alınabilecek.

2800 mAh pil ile tüm günü çıkarabilecek pil ömrü sunan Moto G5, 10W gücünde hızlı şarj adaptörüne de sahip.

13 MP kameraya sahip Moto G5, gücünü 1.4 GHz hızındaki octa-core işlemcisinden alıyor.

G5'in ağabeyi diyebileceğimiz G5 Plus ise, 1.7 gibi, oldukça güzel diyafram açıklığına sahip, çift otomatik odaklamalı, 12 MP çözünürlüğünde bir kamera ile güçlendirilmiş.

3000 mAh pil ile gelen G5 Plus, küçük kardeşi gibi TurboPower hızlı şarj özelliğine sahip.
15 dakikalık şarj ile 6 saat kullanım sunabilen G5 Plus, 2.0 GHz octa-core işlemciden gücünü almakta.

Milliyet
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