Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı

Rize'nin Pazar ilçesi Fen Lisesinde 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Taş'ın arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polisin katil zanlısı B.K'nın cep telefonunda yaptığı incelemeler neticesinde ortaya ilginç detaylar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu olayın yaşandığı gün katil zanlısı B.K'nın cep telefonuna el koyan polis ekipleri, B.K'nın cep telefonunda özel şifreli bir sohbet programına tespit etti. İncelemelerini yoğunlaştıran polis ekipleri, söz konusu sohbet programının Türkiye'de 2 bin üyesi bulunan gizli bir Satanist örgütüne ait olduğunu tespit etti. Katil zanlısı B.K'nın geçtiğimiz ay Ankara'ya giderek bir süre burada kaldığı ve bu süre içerisinde örgüt yöneticileri ile görüştüğü iddia edildi. Okul arkadaşı Emir Taş'a yönelik gerçekleştirdiği eylem sırasında ise son derece soğuk kanlı davranması ve aynı soğuk kanlılıkla kendi karın bölgesinden iki defa bıçakladıktan sonra, boynunun sağ ve sol tarafında bıçak darbe atması da bu konuda eğitilmiş olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

OKULUN FOTOĞRAFI VE 'HA HA HA' MESAJI

Katil zanlısı B.K'nın okulda bazı arkadaşlarına ve okulda görevli bir öğretmene satanist olduğundan bahsettiği, sosyal medya araçları üzerinden ise sürekli cinayetleri çağrıştırıcı paylaşımlar ve mesajlar paylaştığı da tespit edildi. B.K.'nın, sınıf arkadaşları arasında oluşturulan sohbet grubuna, 'Boşa ümitlenmeyin sınav olmayacak, ertelenecek' yazdıktan sonra, 'Ben gelecekten geliyorum' cevabı vermesi dikkati çekti. Yine olayın yaşandığı günün sabahında saat 05.35'de, 'Kandan etkilenen korkan var mı?' paylaşımı yapan B.K., 07.16'da ise geldiği okulun fotoğrafını çekerek grupta 'ha ha ha' başlığı ile paylaştığı belirlendi. Olayı gerçekleştiren 16 yaşındaki B.K.'nın, korku filmi serisi 'Testere' filmini konu alan 'Testere' oyunun bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Testere karakterine ait maskeleri takan katil zanlısı B.K.'nın çektiği fotoğrafları, sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

KOMADAN ÇIKTI

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen B.K'nın komadan çıktığı öğrenilirken, gözlerini açar açmaz ilk sorusunun 'Emir Öldü mü?' şeklinde olduğu öğrenildi. Olay sonrası okul müdürü ve okul rehber öğretmeninin de izine ayrıldığı belirtildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde lisede öğrenim gören B.K. (16), derste ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı (16) boğazından bıçaklamış, hastaneye kaldırılan öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kendisini bıçakla boğazından yaralayan B.K, hastanede tedavi altına alınmıştı.