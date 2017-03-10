Madde bağımlısı, küçük kızın burnunu kırdı

Edirne'de 19 yaşındaki Tolgahan Ç., iddiaya göre uyuşturucu madde aldıktan sonra, aynı mahallede oturan kız öğrenci 13 yaşındaki Simay Ş.'ye sopayla saldırdı. Yüzüne aldığı darbelerle burnu kırılıp, gözünün altı patlayan Simay Ş. tedaviye alınırken, saldırgan Tolgahan Ç. tutuklanıp cezaevine konuldu.

Saldırı, Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde geçen hafta içinde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi olan Simay Ş., arkadaşlarıyla parka gittiği sırada, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Tolgahan Ç., elindeki sopayla saldırmak istedi. Saldırıdan koşarak kaçmaya çalışan Simay Ş., apartmanlarının girişinde düşünce Tolgahan Ç., yere düşen kızı sopayla dövdü.

Yüzüne aldığı sopa darbeleriyle kanlar içinde kalan Simay Ş.'nin yardımına çevrede bulunanlar koşarken, saldırgan koşarak bölgeden kaçtı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Simay Ş., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burnu kırıldığı belirlenen Simay Ş., ameliyat geçirip, hastanede 4 gün tedavi gördükten sonra evine dönebildi.

Saldırgan Tolgahan Ç., kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen Tolgahan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Mahalle sakinleri Tolgahan Ç.'nin daha önce de benzer saldırılarda bulunduğunu söyledi.

'ANNE ÖLÜYORUM BENİ KURTAR'

Simay Ş.'nin annesi Sevinç Ş., kızını yerde kanlar içinde gördüğünde çok korktuğunu söyledi. Sevinç Ş., olayı şöyle anlattı:

"Kızım baygın olduğu için yanındaki arkadaşına olayla ilgili soru sordum, o da çok korkmuştu. Kızımın, anne ölüyorum beni kurtar, uyandır dediğini duydum sadece. Ve ben o anda hiçbir şey yapamadım. Sonra kızım başladı ağlamaya ve hastaneye gittik. Sabaha kadar travma odasında kaldık. Ertesi gün kızım ameliyata alındı. Benim canım yandı başkalarının canı yanmasın. Bu şahıs mahallemizde oturuyor ve daha önce buna benzer çok sayıda insanı yaralamış. Buradan ailesine çocuklarını tedavi ettirsinler başkaların canı yansımasın."

Olayla ilgili fazla bir şey hatırlamadığını söyleyen Simay Ş. ise "Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana saldıran kişi tedavi olsun. Yaptıklarını düşünsün, neden böyle yaptığını düşünsün. Arkasına baksın ben ne yaptım desin" dedi.