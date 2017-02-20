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MALTEPE ZABITASINDAN MARKET DENETİMİ

Maltepe zabıtasından market denetimi

Maltepe Zabıtası, ilçe genelindeki 107 marketi denetleyerek eksikleri tespit etti. Denetimlerde 41 işyerine cezai işlem uygulandı.

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Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelindeki 107 market ve hipermarkette denetimlerde bulundu. Halk sağlığı adına gerçekleştirilen çalışmalarda marketlerin ruhsatları, hijyen eğitimi ve ilaçlama kontrol belgeleriyle, yangın tüpleri denetlendi. Ayrıca günlük ve açık satılan ürünlerin son kullanma tarihleri ve soğuk hava depolarındaki ürünlerin muhafaza şekilleri denetimleri de yapıldı. Denetimler kapsamında eksiklikleri bulunan 41 işyerine cezai işlem uygulandı.

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