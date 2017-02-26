Melih Gökçek'ten referandum anketi

Referandumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Gökçek şöyle konuştu:



“Ankara’yı Türkiye için ölçü olarak kabul ediyorum. Çünkü tüm seçimlerde Ak Parti’nin oyları, Ankara’nın oyları ne çıkarsa ya bir rakam aşağı ya yukarı çıkar. Ben anketimi yaptırdım Ankara’da. Şerefimi temin ederek söylüyorum, Ankara’da kararsızlar dağıldıktan sonra yüzde 55 ‘evet’. Yüzde 44 küsür de ‘hayır’ var. Demek ki Türkiye ortalaması bu olur. Türkiye genelinde 57-58 arasında çıkacağını düşünüyorum.