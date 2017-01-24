Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2017 yılının ilk toplantısına ilişkin sonuçları açıkladı. PPK kararlarına göre, üst bant 9.25'e çıkarıldı. Faiz kararı öncesi 3.79 seviyesinde olan dolar/TL karar sonrası 3.82 seviyesinin üzerini gördü. Kur sonrasında 3.79 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı ve politika faizini sabit tutarken, üst bant ve geç likidite faizlerinde artırıma gitti. TCMB ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini de belirtti.

TCMB faiz koridorunun alt bandı olan borçlanma faiz oranı yüzde 7.25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutarken, marjinal fonlama oranını yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e yükseltti.Merkez Bankası ayrıca Geç Likidite Penceresi faiz oranlarında, borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutarken, borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.

PPK açıklamasında kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülürken enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verildiği belirtildi.PPK'da ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğine de dikkat çekilerek dövizpiyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirlerin alınacağına da dikkat çekildi.

PPK'nın faiz kararına ilişkin açıkladığı metin şöyle:

"Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri Murat Çetinkaya (Başkan), Ahmet Faruk Aysan, Erkan Kilimci, Emrah Şener, Murat Uysal, Abdullah Yavaş.Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e yükseltilmiş, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde,

Bankalararası Para Piyasası’nda saat 1600–1700 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltilmiştir.

Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir.

Toplam talep gelişmeleri enflasyona düşüş yönünde katkı vermektedir. Bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır.Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

YÜZDE 7.25 SEVİYESİNDEYDİ

Hali hazırda faiz koridorunun alt bantı yüzde 7.25, politika faiz yüzde yüzde 8, üst bant ise yüzde yüzde 8.50 seviyesindeydi. Geç likidite penceresindeki oran ise yüzde 10 seviyesinde seyrediyordu.

ARALIK AYINDA NASIL BİR KARAR VERİLMİŞTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayını pas geçerek politika faizini ve faiz koridorunu sabit bıraktı.

Böylece Merkez Bankası aralık ayında marjinal fonlama oranını yüzde 8.50, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8, koridorun alt bandını ise yüzde 7.25 düzeyinde sabit tuttu.