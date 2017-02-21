MHP'den Ak Parti'ye idam resti

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında partisinin milletvekillerine sesleniyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Nesilden nesile omuzlarda taşınan milli ve manevi emenatlerin bilincindeyiz. Hiçbir densiz ve şahsiyetsizden alacak ve öğrenecek bir şeyimiz yoktur. MHP her türlü kumapasa ve kirli oyuna rağmen ayaktadır. Hain ve iş birlikçiler bu davayı aşamayacaklardır. Bozkurt destanına tilki masalıyla cevap yetiştirmeye çalışanların hepsini birden kovar, kovalar ve işimize bakarız. Ahlakını tüketmişler bizimle boy ölçüşemez.

Türkiye'nin tarihi temellerindne kpmadan, milli yeminlerden ayrılmadan yenilenmiş bir sistem yapısıyla devamı artık şarttır ve bu demokrasinin rehberliğiyle sağlanmalıdır.

Mazisi asırlara dayanan ve şimdilerde muhtaç olunan yenilenmiş bir uzlaşma, kucaklaşma ve dayanışma ruhuna acilen ihtiyaç hasıl olmuştur. MHP'nin gaye ve çabası bu yöndedir.

Bize karşı yapılan ahlaksız suçlamaların amacı da, milli muatabakat zeminini çökertmektir. Türkiye düşmanları bildik maşalarını, iplerini gevşeterek ortalığa salmışlardır. Türk ve İslam'a kin besleyen, öfke duyan kim varsa taarruzdadır. Sanılıyorlar ki başaracaklar, Türkiye'nin sırtını yere getirecekler, umuyorlar ki Türk milliyetçiliğini karalayıp karanlık planlarını hayata geçirecekler. Ama bilmiyorlar ki şer tezgahlarını 80 milyon Türk varandaşı başlarına geçirecektir.

"MENBİÇ ARINDIRILMALIDIR"

Türkiye olağanüstü şart ve dönemdedir. El Bab kuşatması sonuç vermiş, kahramanlarımız kentin büyük bölümünde kontrolü sağlamışlardır. Şehit düşen 69 evladımız milli yürekleri kavurmuştur. Şimdi sırayı Rakka operasyonu almıştır ama netleşmiş değildir. Görüşme ve temaslar yoğunlaşmıştır...

Türkiye'nin hiçbir şart altında terör örgütü YPG/PYD ile aynı çizgide olması düşünülemeyecektir. Başbakan'ın 'ÖSO önde biz arkada olacağız' ifadeleri konuya yeni bir boyut getirmiştir. Menbiç, YPG'den tamamen arındırılmalıdır. MHP, askerinin, hükümetinin ve devletinin şartsız yanındadır.

Rusya ve İran'ın izleyeceği potikalar izlenmeli, diyalog kanalları açık tutulmalıdır. Buna rağmen Rusya'nın PYD/PKK'ya Moskova'da kucak açması, Mehmetçikleri şehit edip cılız bir özür ile durumu idare etme kurnazlığı dikkatlerimizden kaçmamıştır.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Türkiye gittikçe kayganlaşan bir tehdit kuşağındadır. Küresel güç odaklarının Türkiye ayağı olan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kakışmasının tamiratı henüz aranan seviyelerde değildir. Türk düşmanlığının paralı ve kumandalı uşakları, milli varlığımızı ateşe vermek istemişlerdir. Hiç kuşku yok ki 15 Temmuz darbe teşebbüsü, son iki asrın en acımasız, vahşi ve cinayet girişimidir. İstilaya direnen isytan karşısında devleşen Türkiye'ye ölüm emri veren alçakları karşı millet varlığı vardır. FETÖ, dışı İslam, içi ihanet olan bir suç şebekesidir.

Bahçeli'nin konuşmasından diğer satır başları şunlar:

- ABD'nin teröristi derhal Türkiye'ye iade etmesi, iki ülke araısndaki ilişkilerin canlanmasına yardım edecek, uluslarası hukukun gereği sayılacaktır.

- 15 Temmuz melanetiyle ilgili taraf olmak zorunluğu vardır. Bu da bütün partiler adına kaçınılmazdır. Bu itibarla Yenikapı ruhu bizim asla vazgeçmediğmiz vazgeçmeyeceğimiz milli duruş ve diriliş tablosunun özetidir.

- Vatanı bölüşmek isteyenler 15 Temmuz kalkışmasının tam orta yerindedir. Asırlarca Tüğrklüğü Anadolu'dan çıkarmak isteyenlerin kurumayan şiddet kaynağında 15 Temmuz mayalandırılmıştır. İşte bunun için; Türklüğün bekasını düşünmek, Türk milletinin istiklalini korumak mecburiyetindeyiz ki bu nedenle 16 Nisan'a evet diyoruz diyeceğiz.

- 15 Temmuz aslında hacı postuna bürünüp boyununda hac taşıyan; alnı secdede aklı köhne efendilerinde olanaların pusu kurmasıdır. Selçuklu ve Osmanılı''nın devamı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kökünü kurutma amacı güdenler silah başı yapmışlardır. 15 Temmuz, Müslüman Türküm diyenlerden 1000 yıllık intikam alma hevesidir. Çanakkale'de şamarladıklarımız, Sakarya'da şaşkına çevirdiklerimiz, Dumlupınar'da kovaladıklarımız 15 Temmzu'da karşımıza yendien çıkmışlardır. Bunun için 15 Temmuz, Türk milletine Sevr dayatmasıdır, İslam'a yönelik yeni bir haçlı akınıdır...

İDAM ÇAĞRISI

- Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz de idam talebinde ısrar ediyorsa, o zaman bize düşen bu kanuni düzenlemeyi TBMM'de yapmak, Türkiye düşmanlarına hak ettiği cezayı vermektir. AKP top çevirmesin, zamana oynamasın, hakikaten idamın geri getirilmesi konusunda samimiyse, MHP'nin sözü söz olsun, buna kayıtsız şartsız destek verecektir.

"PKK'NIN, CHP'NİN, EMEP'İN..."

- Hükümet sisteminde yaptığımız değişikliği, millete götürmek husunda sonuca vardık. 16 Nisan'da demokrasi adabı içinde referandum olacak. Biz devlet için, millet için, cumhuriyet için, Türklüğün bekası için, Türkiye için evet diyeceğiz. Millet ve devlet kaynaşmasına seve seve destek olacağız.

Niye 'evet' diyor muşuz. Ne yapacaktık FETÖ'nün yanında mı duracaktık 'Evet' derken dünkü sözlerimizle çelişiyor muşuz. Niye çelişelim PKK'nın, CHP'nin, EMEP'in, ÖDP'nin, TKP'nin, elinde ülkücü kanı olan Aydınlıkçıların kuyruğuna takılmak asıl çelişki ve çürüme değil midir?

"HAYIR DİYEN VATANDAŞLARA SÖZÜMÜZ YOK"

Hayır diyen vatandaşlarımıza, vatan evlatlarımıza sözüm yoktur, iradelerine saygım vardır. Bunu tartışmak abestir. Fakat hayırsızlardan oluşan; yalancı siyasilere, emekli siyasetçilere, eski tüfeklere, bazı siyasi partilere, terör ve bölücülük taşeronlarına kesinlikle itibarımız yotur, sırtımız da bunlara dönüktür.

- Türkiye'yi ateşe vermek isteyenler hala pusudadır. Türk vatanında gözü olanlar kalabalıklaşmışlardır. Önümüzdeki yoğun tehlike karşısında Türiye'ye sahip çıkmak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ülkeyi yönetenlerle omuz omuza müdafa etmek önemli hal almıştır.