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O AVUKATLA İLGİLİ ŞOK DETAYLAR

O avukatla ilgili şok detaylar

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan avukat Halil İbrahim Koca ile ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

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Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; Avukat Halil İbrahim Koca, MHP’ye kaset kumpası soruşturmasının şüphelilerinden Tarkim Havacılık’ın sahibi İbrahim Faruk Bayındır ile bir havayolu şirketinin ortağıydı. Bayındır, ABD’ye kaçtı, eşi ve kardeşi tutuklandı. İngiltere’ye kaçan Koca, Şike davasında bazı Trabzonsporlu yöneticilerin müdafiliğini üstlenmişti. Şike kumpası soruşturmalarında hakkında yakalama kararı çıkmıştı. Koca, ABD’de tutuklu olan 17 Aralık’ın kilit ismi Rıza Sarraf’ın da avukatıydı. Koca aynı zamanda Gülen yapılanmasının etkin olduğu dönemde İstanbul Emniyeti’nin avukatlığını yaptı. 17/25 Aralık operasyonlarından sonra Emniyet avukatlığı iptal edildi. Koca, Polis Akademisi’nde ‘İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri’ dersi verdi.

‘KAYNAK O’
Savcı Gökalp Kökçü yakalama talebinin gerekçesinde Ogün Samast ile Jandarma görevlilerinin Türk bayrağı ile çekilen görüntüsünün kaynağının Koca olduğunu ileri sürdü.

Savcı Kökçü, 30 Ocak 2007’de görüntüleri yayınlayan Ercan Gün, Ekrem Dumanlı, Faruk Mercan, Adem Yavuz Arslan ve avukat Halil İbrahim Koca’nın buluştuğunu ve görüntülerin polislerin ‘abi’liğini yapan avukat Koca tarafından verildiğini iddia etti.

Yazıda görüntülerle Dink cinayetinin arkasında ulusalcıların olduğu algısı yaratıldığı ve Ergenekon operasyonları için zemin oluşturulduğu iddia edildi. Dink cinayetinin ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzenini yıkmak için tasarlanmış bir eylem’ olduğuna vurgu yapan savcı Kökçü, “bunların ABD İstihbarat teşkilatı CIA’in kontrolünde bulunan Gülen’in emrindeki FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirildiğini” belirtti. Savcı Kökçü, Öz’ün Alman İstihbarat servisinin korumasında olduğunun altını çizdi.

Hürriyet
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