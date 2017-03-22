O ilimize piyango vurdu !

Ankara'da Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah, ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarafından imzalanan protokolle Şanlıurfa’ya 5 milyon dolarlık hibe desteği sağlandı.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arap Kalkınma Fonu arasında imzalanan hibe protokolü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin de katıldığı törende 5 milyon dolarlık hibe protokolü imzalandı.
Başkan Çiftçi, desteklerinden dolayı Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’a teşekkür etti. Protokol çerçevesinde sağlanacak 5 milyon dolarlık hibe Şanlıurfa’da altyapının geliştirilmesinde kullanılacak.
Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiasının sırrı çözüldü
Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı
OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
Begüm Öner'in Ceyhun Fersoy'dan intikamı
Tacizcisinin dilini koparttı !
Devlete sızan FETÖ'cü sayısı şoke etti
Türk erkekleri bile bile dolandırılıyor
''Bu yaz bir kaosa hazır olun''
''Bugün seçim olsa AK Parti'nin oyu...''
Türkiye'den çok konuşulacak Rusya açıklaması
İnanılmaz olay ! Bonzaili mangal ölümle bitti
O İLİMİZE PİYANGO VURDU !
Türkiye'nin en çok mülteci ağırlayan kenti Şanlıurfa'ya, Kuveyt Arap Kalkınma Fonu’ndan 5 milyon dolarlık destek geldi.
Ankara'da Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah, ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tarafından imzalanan protokolle Şanlıurfa’ya 5 milyon dolarlık hibe desteği sağlandı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS