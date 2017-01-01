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OLAYDAN YARALI KURTULANLAR SALDIRI ANINI ANLATTI

Olaydan yaralı kurtulanlar saldırı anını anlattı

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen silahı saldırıdan yaralı kurtulanlar olay anını anlattıç

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Beşiktaş'ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı. Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

"SAĞ OLAN HERKESİN KAFASINA SIKTILAR"

Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir yaralı, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.

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