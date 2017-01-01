İstanbul'da gece kulübüne terör saldırısı: 39 ölü, 69 yaralı

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Kulübe giren saldırgan uzun namlulu silahla rastgele ateş açtı. İçişleri Bakanı Soylu, hain terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin de yaralandığını açıkladı. Emniyet, saldırının ardından kaçan teröristi yakalamak için operasyon başlattı.

Beşiktaş Ortaköy'de ünlü bir gece kulübü Reina'da silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdırması sonucu 39 kişi hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslanla çevre Hastanelere kaldırıldı.

Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

POLİS GECE KULÜBÜNE KARADAN VE DENİZDEN SARDI

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 39 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 69 YARALI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul'a geldi. Olay yerine gidecek olan Soylu, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Soylu, "39 insanımız hayatını kaybetti. 21'inin kimliği belirlendi. 18'inin kimlik tespit çalışması ise devam ediyor. Hayatını kaybedenlerden 15-16'sı yabancı uyruklu 5'i Türk vatandaşı. Saat 01.15 sıralarında gerçekleşen terör saldırısında 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Tedavi görenlerden 4'ünün durumu ağır olarak 1'i çok ağır olarak bize bildirildi. Elbetteki bir terör saldırısı ile karşı karşıyayız, haince sivil insanlara karşı milletin yılbaşı umutlarını tazelediği bir zamanda savunmasız akıllarından geçmeyen alçakça bir saldırı.. Teröristin arama çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah yakın zamanda ele geçireleceğini umut ediyoruz. Örgütü tespit etmek için detaylı çalışmalar devam ediyor." şeklinde konuştu



Gece kulübünü kana bulayan terörist

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş'ta saldırının yaşandığı gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda da bulunan Şahin, "Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir tanesi polis memuru. En az 40 yaralımız hastanede tedavi altındadır. Araştırmalar yapılıyor. Bundan sonra detaylı açıklamalar yapılacak" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ, “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü, bitirecektir” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Beşiktaş'ta saldırının gerçekleştiği gece kulübü çalışanı, dehşet anlarını anlattı. Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.





"SAĞ OLAN HERKESİN KAFASINA SIKTILAR"



Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir yaralı, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.

YAYIN YASAĞI GELDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara, olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur."

ŞEHİT POLİSİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübüne yapılan silahlı terör saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın cenazesi Şişli Hamidiye Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.