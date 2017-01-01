REİNA SALDIRISI O DİZİYİ HATIRLATTI

Reina saldırısı o diziyi hatırlattı

İstanbul'da eğlence mekanına yapılan saldırı kapatılan kanalın o dizisini hatırlattı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'un gözde eğlence mekanlarından Reina'da yılbaşı gecesi meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısının düzenleniş biçimi, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Samanyolu TV'nin 'Kollama' adlı dizisini hatırlattı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastı hatırlatan bölümüyle önceki hafta tartışma konusu olan 'Kollama' adlı dizide, 'Noel Baba'lı saldırı senaryosuna da yer verildiği ortaya çıktı. Büyükelçi suikastı dizinin 89. bölümünde yer alırken, 90. bölümde ise Noel Baba kılığındaki bir teröristin canlı bomba eylemi yapmak için bir okula gittiği görüldü.

1637
Kim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdıKim Kardashian kalçalarına makyaj yaptırdı
Afyonkarahisar’da av ölümle son bulduAfyonkarahisar’da av ölümle son buldu
''Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üzerine yıkmamı istediler''''Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üzerine yıkmamı istediler''
Bakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklamaBakan'dan elektrik arızasıyla ilgili açıklama
'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu'Türkiye saldırı altında iddiası'' olay oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyorBireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor
İstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacakİstanbul'da Salı günü 8 ilçe kararacak
Yıldırım Batı'dan lafını esirgemediYıldırım Batı'dan lafını esirgemedi
Kırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybettiKırmızı iç çamaşırı, uğurunu kaybetti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS