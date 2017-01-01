CÜBBELİ AHMET'TEN REİNA AÇIKLAMASI

Cübbeli Ahmet'ten Reina açıklaması

İstanbul'un ünlü eğlence mekanında yapılan terör saldırısı hakkında Cübbeli Ahmet açıklama yaptı.

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2017'nin ilk saatlerinde bir eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısı, ünlü isimler tarafından kınandı. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de "Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!" tweetini attı

Mustafa Ceceli

Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.

Seda Sayan

Her defasında YETER diyoruz ama yetmiyor..Terörün Allah belasını versin!

Yıldız Tilbe

Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun

Kenan Sofuoğlu

Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kalmadığı bir an ülkemizin başı sağolsun.

Demet Akalın

En az 35 ölü, yazık bize

Cübbeli Ahmet Hoca

Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!

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