Cübbeli Ahmet'ten Reina açıklaması

2017'nin ilk saatlerinde bir eğlence mekanında meydana gelen terör saldırısı, ünlü isimler tarafından kınandı. Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de "Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!" tweetini attı
Mustafa Ceceli
Gözümü böyle bir haberle açacağımı ve terör belasının bu kadar da şerefsiz olacağını aklımın ucundan geçirmedim.
Seda Sayan
Her defasında YETER diyoruz ama yetmiyor..Terörün Allah belasını versin!
Yıldız Tilbe
Allah ölenlerin yakınlarına sabır versin, herkesin başı sağolsun
Kenan Sofuoğlu
Bu sabah haberleri okuyunca ne yazacak ne söylenecek bir şeyin kalmadığı bir an ülkemizin başı sağolsun.
Demet Akalın
En az 35 ölü, yazık bize
Cübbeli Ahmet Hoca
Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!