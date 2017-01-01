SAĞLIK BAKANI'NDAN YARALILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı'ndan yaralılarla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Akdağ: İstanbul'daki terör saldırısı hakkında, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi." dedi.

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul'daki terör saldırısı hakkında, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi." dedi.

Akdağ, saldırıyı duyar duymaz kendisinin Ankara'dan, İçişleri Bakanı Soylu'nun da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini belirterek, önce olay yerine gittiklerini, ardından da hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi. 

"Hastanelerde 65 yaralı var"

Sağlık Bakanı Akdağ, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin daha sonra da durumu değişebiliyor. Şu anda bizdeki bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, 4 kişinin durumunun oldukça ağır olduğu şeklinde. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza en kısa zamanda şifalar temenni ediyorum. Tabii bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralıların içinde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"Emniyet gerekli tespitleri yapıyor"

Bakan Akdağ, yaralıların uyrukları hakkındaki soru üzerine, "Zaman içerisinde netleşecek. Şimdi daha ziyade yaralıların tıbbi durumlarıyla alakadar olunuyor. Bir taraftan emniyet gerekli tespitleri yapıyor." ifadelerini kullandı. 

AA
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