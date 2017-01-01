Hükümetten flaş açıklama ! Saldırıyı hangi örgüt yaptı ?

Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili NTV'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz" dedi. Kurtulmuş, İstanbul için başka saldırı istihbaratı olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Saldırının arkasında hangi örgüt olduğuna yönelik soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, "Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz" dedi.

39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 4'ü ciddi olmak üzere 65 kişinin de yaralandığını hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"4 ciddi yaralımız var. 65 kişi yaralı. Tıbbi olarak eldeki bütün imkanlar seferber edildi. Emareler var ama henüz şu örgüt diyemiyoruz. Bir kişinin olduğu belki çevresinde destek verenlerin olabileceği... Bütün bağlantılar süratle gözden geçiriliyor. Bağlantıları varsa ortaya konulacak. İçeride dışarıda çok sayıda terör örgütüyle mücadele ile geçti. Hem içeride hem dışarıda DAEŞ'in PKK'nın beli kırıldı. 2017'de Allah'ın izniyle kökünüzü kurutacağız. Bu terör örgütleri üzerinden birilerinin vermeye çalıştığı mesajlar olabilir.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı müdahalede mesafe alması nedeniyle birileri rahatsız olmuş olabilir. Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz. Bu terör örgütleri adı ne olursa olsun bir tek hedefi var. Bunlar insanlık ve Türkiye düşmanı. Bunlara destek verenler büyük bir Türkiye istemiyorlar. Bunlara karşı verilecek en büyük cevap birlik içerisinde olmaktır."

Kurtulmuş, İstanbul için başka bir saldırı istihbaratı olup olmadığına yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Terör tam da bunu yapmak istiyor. Millet rutin hayatını terk etsin. Hayır kimsenin bu şekilde davranmaması lazım. Her türlü istihbarat değerlendiriliyor. Terör milletin korkmasını, ürkmesini istiyor. Vatandaşlarımızın günlük hayatını korku ve panikle yaşamasını istemeyiz."











