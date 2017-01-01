Reina'nın sahibi: İstihbarat vardı

Saldırıya uğrayan Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan, "Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı" dedi.

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın söylediklerini şöyle aktardı: “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”