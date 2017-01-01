REİNA SALDIRGANI HER YERDE ARANIYOR

Reina saldırganı her yerde aranıyor

İstanbul'da gece kulübü Reina'ya saldıran teröristin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'da yeni yılı kutlayan vatandaşlara kurşun yağdıran teröristin saldırı sonrası kaçtığı açıklandı. Güvenlik güçleri operasyon başlattı, terörist aranıyor.

İstanbul'da gece 01.15 sularında ünlü eğlence mekanı Reina'ya uzun namlulu silahla girip vatandaşlara kurşun yağdıran terörist olay sonrası kaçtı. 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırı sonrası teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu. 

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda yanıt bulacak. 

Teröristin içeride Noel Baba şapkası taktığı iddia edilmişti. İçişleri Bakanı Soylu, teröristin mont-pantolonla içeriye girdiği, dışarıya farklı bir kıyafetle çıktığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi.

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