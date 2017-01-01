ORTAKÖY SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖRMEZ'DEN AÇIKLAMA

Ortaköy saldırısıyla ilgili Görmez'den açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, ''savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırı, bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından "Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" açıklamasını yaptı.

Görmez, İstanbul'da 1'i polis 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırının tüm milleti derinden yaraladığını belirterek "Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır" ifadelerini kullandı.

"Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" değerlendirmesini yapan Görmez, teröristlerin hedefinin mekanlar değil insan, ülke, millet ve topyekün insanlık olduğunu vurguladı.

Mehmet Görmez, şunları kaydetti:

"Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan bu terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür. Hiçbir Müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AA
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